Analu Martínez será parte del Consejo Mundial de Futbolistas

Ana Lucía Martínez será parte del Consejo Mundial de Futbolistas

La guatemalteca Ana Lucía Martínez figura entre los 37 seleccionados por FIFPRO para su Consejo Mundial, creado para garantizar que la voz de los futbolistas influya en el futuro del deporte.

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez ha sido elegida como integrante del Consejo Mundial de Futbolistas (GPC, por sus siglas en inglés), un proyecto relanzado recientemente por FIFPRO con el objetivo de garantizar que la voz de los jugadores y jugadoras tenga un papel central en la toma de decisiones sobre el futuro del fútbol. Martínez representará a la región de Concacaf, convirtiéndose en un referente de liderazgo y representación internacional para el fútbol femenino de Guatemala y Centroamérica.

El Consejo Mundial de Futbolistas, creado inicialmente en 2019, reúne a 37 jugadores y jugadoras de distintas partes del mundo que cuentan con experiencia internacional. La plataforma busca dar voz directa a los protagonistas del deporte en temas que afectan sus carreras, asegurando la inclusión de perspectivas tanto del fútbol masculino como femenino, y promoviendo la diversidad de visiones de diferentes competiciones y continentes.

La misión del Consejo Mundial de Futbolistas

La finalidad de este Consejo es trabajar de la mano con los sindicatos nacionales de futbolistas para fortalecer la representación colectiva de los jugadores. Entre los temas prioritarios que se abordarán se encuentran el calendario internacional de partidos, las condiciones laborales, la protección de datos personales, la lucha contra el abuso en redes sociales y otros asuntos que inciden en la vida profesional de los deportistas. Con ello, se refuerza la capacidad de encontrar soluciones a nivel global en beneficio de la comunidad futbolística.

Ana Lucía Martínez compartió su satisfacción al formar parte de este espacio de liderazgo en sus redes sociales, destacando la importancia del trabajo conjunto: "Solos podemos hacer muy poco; juntos podemos hacer mucho. Orgullosa de ser parte de este grupo de líderes", expresó la delantera guatemalteca, que actualmente juega en el Cruz Azul de México.

Por su parte, el secretario general de FIFPRO, Alex Phillips, resaltó el valor de esta iniciativa y el perfil de los seleccionados: "Todos estos futbolistas han demostrado su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego, y estamos orgullosos de contar con ellos como miembros del Consejo Mundial de Futbolistas de FIFPRO. Los y las futbolistas tienen el poder de mejorar su sector. Agradecemos que dediquen su tiempo y esfuerzo a abogar y defender los derechos de sus colegas con tanta pasión y valentía".

La presencia de Ana Lucía Martínez en el Consejo Mundial de Futbolistas reafirma su papel como embajadora del fútbol guatemalteco y consolida su influencia más allá del terreno de juego, aportando su experiencia y liderazgo a una causa global en beneficio de todos los jugadores y jugadoras.

