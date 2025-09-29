Ana Lucía Martínez firma un golazo en el empate de Cruz Azul

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez volvió a ser protagonista en la Liga MX Femenil, esta vez con un gol que significó oro puro para el Cruz Azul. La "Máquina" visitaba al Pachuca, vigente campeón, y parecía condenada a la derrota hasta que, en el minuto 85, apareció la capitana de la Selección de Guatemala para rescatar a su equipo con una jugada de gran calidad individual.
El tanto de Martínez nació de un trazo largo que controló con elegancia, demostrando su técnica depurada. Con un movimiento rápido recortó hacia el centro, dejando fuera de combate a su marcadora, y definió con la pierna zurda de manera cruzada, imposible de detener para la guardameta tuza. Su intervención no solo significó el empate, sino que también reafirmó el peso que ha tenido en el esquema de Cruz Azul esta temporada. Poco después, al minuto 90, fue sustituida entre aplausos.
Como resolvió Ana Luuuuu para empatarlo... pic.twitter.com/GXK4KPFC37— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 29, 2025
Ana Lucía Martínez, clave en Cruz Azul
En cuanto a sus números, la atacante chapina ha disputado los 13 partidos del torneo, siendo titular en 12 de ellos. La continuidad que ha encontrado en Cruz Azul contrasta con su etapa anterior en Monterrey, donde a pesar de conquistar el bicampeonato, sus minutos eran limitados. Ahora, con 981 minutos en cancha, acumula 2 goles y 6 asistencias, cifras que reflejan su importancia dentro del equipo cementero.
La anotación de Martínez cobra aún más valor en el contexto de la tabla general. Cruz Azul se ubica en la décima posición con 18 puntos, a solo dos de la zona de clasificación que ocupa Monterrey con 20 unidades. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, el cuadro celeste mantiene vivas sus aspiraciones de liguilla y confía en que el talento de Ana Lucía continúe siendo determinante en la recta final del campeonato.