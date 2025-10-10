 El cruel dato tras el empate de Guatemala ante Surinam
Deportes

El cruel dato de Míster Chip tras el empate de Guatemala ante Surinam

El empate en Surinam deja a Guatemala con una estadística que nunca había vivido.

Míster Chip, Captura de pantalla video Facebook.
Míster Chip / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

La Selección de Guatemala volvió a sufrir una de esas noches que quedan grabadas por el dolor de lo que parecía una victoria segura. En Paramaribo, la Azul y Blanco empató 1-1 ante Surinam en la tercera jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, tras recibir un gol en tiempo añadido que apagó la ilusión chapina.

El equipo guatemalteco se había adelantado con una acrobática volea de Darwin Lom al minuto 75, un golazo que recordó a las definiciones del sueco Zlatan Ibrahimović por su potencia y precisión. Lom, quien ingresó al campo solo un minuto antes, puso a Guatemala momentáneamente en la cima del grupo, según los datos del estadígrafo español Mister Chip.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el 90+4, Virgil Misidjan anotó el tanto del empate y acabó con la fiesta guatemalteca. De acuerdo con Mister Chip, es la primera vez en la historia que a Guatemala se le escapa una victoria en eliminatorias mundialistas por un gol recibido en tiempo añadido. La última situación similar se remonta a 1976, cuando William Fisher anotó al minuto 89 para darle a Costa Rica el empate 1-1 frente a Guatemala.

El 1-1 en Paramaribo deja a Guatemala con dos puntos tras tres partidos y la necesidad de sumar en su próxima visita a El Salvador. Pero más allá del resultado, la forma en que se escapó el triunfo revive viejos fantasmas de la selección.

Un recuerdo amargo 

Uno de los recuerdos más amargos ocurrió en el camino al Mundial de Alemania 2006. En el Hexagonal Final de la Concacaf, Costa Rica venció 3-2 a Guatemala en el Estadio Ricardo Saprissa. En el penúltimo minuto del partido, Pablo César "Chope" Wanchope aprovechó un balón en el área para definir el gol de la victoria. Aquella noche, como ahora en Surinam, la ilusión chapina se desvaneció justo cuando parecía alcanzarla.

