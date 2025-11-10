Definidas las semifinales de la Primera División

Las semifinales de la Primera División del futbol guatemalteco ya tienen programación definida, luego de que el Comité Ejecutivo de la liga sostuviera un congresillo con los representantes de los cuatro clubes clasificados. Este encuentro permitió establecer de manera oficial los horarios de los partidos de ida y vuelta, manteniendo así el orden competitivo de la categoría de plata. De esta forma, los equipos conocen el calendario con suficiente anticipación para planificar sus trabajos y continuar en la lucha por el anhelado título.
Tal como indica el reglamento, las semifinales se disputarán en fines de semana consecutivos para garantizar una adecuada recuperación entre compromisos. Esta dinámica busca ofrecer un espectáculo deportivo de mayor nivel y permite que los clubes lleguen en las mejores condiciones físicas y tácticas a cada duelo. Además, la organización pretende asegurar el equilibrio competitivo, considerando los viajes y las exigencias propias de la instancia.
Fechas y horarios de las semifinales de la Primera División
Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera: Chiquimulilla se enfrentará a Deportivo San Pedro, mientras que Nueva Santa Rosa medirá fuerzas con Quiché FC. Los juegos de ida se abrirán el sábado 15 de noviembre con el choque entre Quiché FC y Nueva Santa Rosa en el Estadio Santa Cruz a las 20:00 horas. La jornada continuará el domingo 16 de noviembre, cuando San Pedro reciba a Chiquimulilla en el Estadio Sampedrano a partir de las 15:00 horas.
La definición de las llaves llegará el siguiente fin de semana. El sábado 22 de noviembre, Chiquimulilla será anfitrión de San Pedro en el Estadio Los Conacastes a las 19:00 horas, en un duelo que promete alta intensidad. Finalmente, el domingo 23 de noviembre, Nueva Santa Rosa recibirá a Quiché FC en el Complejo de Barberena a las 11:00 horas, encuentro con el que se cerrará la fase y quedarán definidos los dos finalistas que pelearán por el ascenso y la gloria del torneo.