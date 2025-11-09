 San Pedro es semifinalista de Primera División 2025
San Pedro sorprende a Suchitepéquez y es semifinalista de Primera División

Los otros equipos que lograron su boleto a semifinales son Deportivo Chiquimulilla y Nueva Santa Rosa. Esta noche se define al último invitado.

San Pedro venció dos veces en la serie a Deportivo Suchitepéquez
San Pedro venció dos veces en la serie a Deportivo Suchitepéquez

Deportivo San Pedro dio el batacazo en los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala al eliminar al tradicional e histórico Deportivo Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo, en Mazatenango, Suchitepéquez, y se instala como uno de los cuatro mejores equipos de la "Liga de Ascenso" del Torneo Apertura 2025.  

Los otros semifinalistas son Deportivo Chiquimulilla que eliminó a AFF Guatemala y Nueva Santa Rosa tras dejar en el camino a Deportivo Sacachispas. Hoy a las 19:00 horas se solventará la última serie de cuartos de final donde se conocerá al último invitado a semifinales, las cuales se jugarán la próxima semana.

Anoche, Chiquimulilla eliminó al AFF Guatemala con un contundente marcador de 5-1 con goles de Charles Martínez, Franklin García, Cristian López, Brandon Rivas y Carlos Mejía. El descuento lo hizo Ezequiel Denis. Con marcador global de 5-1,  Chiquimulilla se convirtió en el primer semifinalista. 

San Pedro a la semifinal 

En el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, jugando a las 11:00 horas, bajo un ardiente Sol, y con una desventaja de 0-1, el Deportivo Suchitepéquez recibió a San Pedro. Todo pintaba para un partidazo, donde los de casa tenían la obligación de remontar la serie.

Pero en el partido todo fue adverso para los venados, y los goles de Santiago Gómez al 51 y German Aguilar al 83 fueron determinantes para que los "Supergallos" sampedranos lograsen un global de 3-0 y son semifinalistas del Apertura 2025 de la Liga Primera División.

Nueva Santa Rosa, tercer semifinalista

A pesar de que el partido también comenzó a las 11:00 horas, el duelo entre Nueva Santa Rosa y Deportivo Sacachispas debió alargarse hasta llegar a la definición de penaltis, y ahí, ganar el cuadro de casa su boleto a semifinales de la "Liga de Ascenso".

En el Complejo Deportivo Santa Rosa, los de casa ganaron 1-0 gracias al tanto de Alexis Barrientos al 63, y con este gol igualaron la serie global con 3-3, ya que en la ida habían perdido 3-2 en el estadio Las Victorias.

Fue necesario jugar tiempo extra y llegar a la definición desde el punto penalti, ahí, el equipo de Nueva Santa Rosa fue más efectivo y ganó la tanda 3-2.

Por los locales anotaron: Jhonatan Romero, Kevin Perea y Sergio Ramírez. Le atajaron el remate a King de León y falló Edilson Pocasangre.

El último semifinalista  

El otro semifinalista se conocerá esta noche cuando en el estadio Santa Cruz, el Quiché reciba al Santa Lucía Cotzumalguapa.  

  • Partido de vuelta: Quiché (0-3) Santa Lucía el domingo 9 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Municipal Santa Cruz. 
