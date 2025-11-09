San Pedro es semifinalista de Primera División 2025

Deportivo San Pedro dio el batacazo en los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala al eliminar al tradicional e histórico Deportivo Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo, en Mazatenango, Suchitepéquez, y se instala como uno de los cuatro mejores equipos de la "Liga de Ascenso" del Torneo Apertura 2025.
Los otros semifinalistas son Deportivo Chiquimulilla que eliminó a AFF Guatemala y Nueva Santa Rosa tras dejar en el camino a Deportivo Sacachispas. Hoy a las 19:00 horas se solventará la última serie de cuartos de final donde se conocerá al último invitado a semifinales, las cuales se jugarán la próxima semana.
Anoche, Chiquimulilla eliminó al AFF Guatemala con un contundente marcador de 5-1 con goles de Charles Martínez, Franklin García, Cristian López, Brandon Rivas y Carlos Mejía. El descuento lo hizo Ezequiel Denis. Con marcador global de 5-1, Chiquimulilla se convirtió en el primer semifinalista.
San Pedro a la semifinal
En el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, jugando a las 11:00 horas, bajo un ardiente Sol, y con una desventaja de 0-1, el Deportivo Suchitepéquez recibió a San Pedro. Todo pintaba para un partidazo, donde los de casa tenían la obligación de remontar la serie.
Pero en el partido todo fue adverso para los venados, y los goles de Santiago Gómez al 51 y German Aguilar al 83 fueron determinantes para que los "Supergallos" sampedranos lograsen un global de 3-0 y son semifinalistas del Apertura 2025 de la Liga Primera División.
Nueva Santa Rosa, tercer semifinalista
A pesar de que el partido también comenzó a las 11:00 horas, el duelo entre Nueva Santa Rosa y Deportivo Sacachispas debió alargarse hasta llegar a la definición de penaltis, y ahí, ganar el cuadro de casa su boleto a semifinales de la "Liga de Ascenso".
En el Complejo Deportivo Santa Rosa, los de casa ganaron 1-0 gracias al tanto de Alexis Barrientos al 63, y con este gol igualaron la serie global con 3-3, ya que en la ida habían perdido 3-2 en el estadio Las Victorias.
Fue necesario jugar tiempo extra y llegar a la definición desde el punto penalti, ahí, el equipo de Nueva Santa Rosa fue más efectivo y ganó la tanda 3-2.
Por los locales anotaron: Jhonatan Romero, Kevin Perea y Sergio Ramírez. Le atajaron el remate a King de León y falló Edilson Pocasangre.
El último semifinalista
El otro semifinalista se conocerá esta noche cuando en el estadio Santa Cruz, el Quiché reciba al Santa Lucía Cotzumalguapa.
- Partido de vuelta: Quiché (0-3) Santa Lucía el domingo 9 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Municipal Santa Cruz.