Resultados de ida de cuartos de final de Primera División

Solo AFF Guatemala falló en casa en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala, que comenzó su fase final el miércoles y que tuvo continuidad el jueves con victorias de Santa Lucía F. C, San Pedro y Deportivo Sacachispas.
La fiesta grande en la también llamada "Liga de Ascenso" de nuestro país comenzó el miércoles con la fiesta de los cuartos de final, capítulo de ida. En el estadio Julio Armado Cóbar, de San Miguel Petapa, el AFF Guatemala recibió al Deportivo Chiquimulilla y no pudo sacar provecho en casa ya que el duelo terminó 0-0, por lo que ahora deberá ir a Chiquimulilla, Santa Rosa, a buscar la heroica y poder meterse a fase de semifinales.
- Partido de vuelta: Chiquimulilla (0-0) AFF Guatemala el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Los Conacastes.
Tres triunfos locales
El jueves 6 de noviembre se completaron los duelos de ida de esta serie de cuatros de final con tres partidos, donde los tres locales aprovecharon la localía y dieron el primer golpe del combate para poder ir a semifinales de la Primera División.
En el estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla, los "Jaguares" del Santa Lucía F.C. enfrentaron a Quiché y una goleada marcó el duelo. Goles de Hilmer Ramos, Diego Alonzo y Wilson Gómez le dieron la victoria al conjunto escuintleco, que incrementa sus posibilidades de clasificar a semifinales, ya que en la vuelta deberá perder por diferencia de cuatro goles para quedar eliminado. Fuerte tarea para el Quiché F. C. que querrá hacer la remontada de su vida para acceder a la siguiente instancia.
- Partido de vuelta: Quiché (0-3) Santa Lucía el domingo 9 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Municipal Santa Cruz.
El San Pedro F. C. jugando en su estadio allá en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, logró una ajustada victoria en casa por 1-0 con gol de Germán Águila para tomar ventaja en la serie de cuartos de final que los enfrenta al "Gigante del Sur", el Deportivo Suchitepéquez.
Lamentablemente al finalizar el partido se dieron una serie de alegatos en la zona de camerinos, que alertó a las autoridades de las fuerzas de seguridad, pero que no pasó a más.
- Partido de vuelta: Suchitepéquez (0-1) San Pedro el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio Carlos Salar Hijo.
En el último partido de estas series de cuartos de final, en el estadio Las Victorias, de Chiquimula, el Deportivo Sacachispas triunfó 3-2 sobre Nueva Santa Rosa y da el primer paso para llegar a semifinales, aunque en el partido de vuelta deberá reforzar esfuerzos que no será fácil ir a Santa Rosa a conseguir ese boleto para estar entre los cuatro mejores del campeonato y seguir en ruta a la gran final del Apertura 2025 de la Primera División.
Un doblete de Arley Bonilla y otro gol de Paolo Molina fueron los jugadores encargados de darle el triunfo al equipo de la "S".
- Partido de vuelta: Nueva Santa Rosa-Sacachispas el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio Complejo Deportivo de Barberena.