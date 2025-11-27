 Aficionadas estallan contra Joel Campbell
Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)

Joel Campbell recibe fuertes críticas tras fallar su penal en el empate entre Alajuelense y Xelajú.

Joel Campbell tras fallar su penal.
Joel Campbell tras fallar su penal. / FOTO: Redes sociales.

La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú empataron 1-1 en el juego de ida de la Final de la Copa Centroamericana 2025, en un partido disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto que dejó al delantero Joel Campbell en el centro de la polémica. El atacante falló un penal clave ante Rubén Dario Silva y, tras ello, se convirtió en blanco de críticas tanto en el estadio como en redes sociales.

Minutos después del encuentro comenzó a viralizarse un video grabado desde las graderías, en el que varias aficionadas de Alajuelense recriminan el penal fallado y cuestionan incluso el salario del jugador. El clip rápidamente generó conversación y desató una ola de comentarios en redes, donde otros seguidores también criticaron al atacante por no concretar la oportunidad.

@.nazarethvillalobos

♬ sonido original - .nazarethvillalobos

Celso Borges también falló ante Xelajú 

Campbell no fue el único jugador manudo que falló desde los once pasos. El capitán Celso Borges también vio cómo el guardameta de Xelajú detuvo su lanzamiento. Silva se convirtió en una de las figuras del encuentro al atajar ambos remates, factor determinante en el resultado final.

Consciente de la presión que se generó alrededor de su compañero, Borges aprovechó la zona mixta para enviar un mensaje de respaldo total hacia Campbell. "Joel ha sido clave en todo lo que hemos disputado. Fallar el penal es parte del fútbol, y a veces los porteros también juegan. Él sabe que tiene todo nuestro apoyo. Es un crack y le aporta muchísimo al equipo", declaró el capitán.

El mensaje de Rubén Darío Silva después de ser figura ante Alajuelense

Rubén Darío Silva y una noche para el recuerdo: dos penales que mantienen viva la final.

Borges también admitió su propia falla desde el manchón penal y destacó que, pese a ello, el grupo mantuvo la calma y supo sostener el partido. El empate deja la serie abierta de cara al duelo de vuelta, aunque Alajuelense deberá trabajar no solo en lo futbolístico, sino también en manejar el ambiente generado por las críticas hacia una de sus principales figuras.

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.CorrupciónPNC
