Trump asegura récord de ventas de entradas rumbo al Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el país ya alcanzó un récord absoluto en ventas de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, apenas horas antes de su llegada a la ceremonia del sorteo oficial celebrada en el prestigioso Kennedy Center, donde desfilaron figuras del deporte, la música y el entretenimiento.
Trump, quien arribó al evento como uno de los invitados de honor, destacó que la demanda de boletos refleja "el entusiasmo sin precedentes" que genera el torneo que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá.
Es un honor poder colaborar y tenemos un récord en la venta de boletos", aseguró Trump.
Presencia de estrellas internacionales y leyendas del futbol
La gala, marcada por la presencia de estrellas internacionales y leyendas del fútbol, se convirtió en un escaparate global para el país anfitrión en un momento clave del ciclo previo al Mundial. Aunque la FIFA aún no ha publicado sus cifras finales, la afirmación del mandatario subraya la expectativa que existe en torno al evento deportivo más grande del planeta.
El sorteo, celebrado ante dirigentes, entrenadores, exjugadores y personalidades mediáticas, definirá el camino de las 48 selecciones participantes hacia la fase de grupos del histórico Mundial 2026.