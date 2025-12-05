Sorteo del Mundial 2026: Celebridades deslumbran

La capital estadounidense se convirtió este 5 de diciembre en el epicentro del mundo deportivo y del espectáculo. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas recibió a leyendas del fUtbol, entrenadores, modelos, músicos y figuras del entretenimiento que desfilaron por la alfombra roja para asistir al sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Desde primeras horas de la tarde, el recinto se llenó de flashes ante la llegada de íconos globales. El músico Wyclef Jean fue uno de los primeros en aparecer, seguido por entrenadores como Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, y Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos. También estuvo presente Philippe Moggio, secretario general de la CONCACAF, junto a delegaciones oficiales como la de Turquía.
Figuras históricas del futbol
Figuras históricas del balompié también dijeron presente: Ruud van Nistelrooy, Christian Vieri, Ronald Koeman, Diego Forlán, Roberto Baggio, Hugo Sánchez, Kaká, Francesco Totti, Marco Materazzi y Sami Khedira recibieron una lluvia de cámaras mientras saludaban a aficionados y medios internacionales. A ellos se sumaron estrellas sudamericanas como Javier Zanetti, Sebastián Beccacece, Radamel Falcao y representantes institucionales como Yacine Idriss, presidente de la Federación Marfileña de Fútbol.
El evento también reunió a personalidades del entretenimiento y la cultura pop. Entre los más ovacionados estuvieron la supermodelo Heidi Klum, el cantante Robbie Williams, el productor Emilio Estefan, el actor Danny Ramírez, la reconocida hairstylist Jennifer Yepez y el artista afrobeat Trackdilla. La leyenda del baloncesto Shaquille O’Neal y el ex quarterback Eli Manning, anfitrión de la gala, aportaron un toque extra de estrella al encuentro.
La presencia institucional estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado de su esposa Leena Al Ashqar. También se dejaron ver figuras clave del organismo, como Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, y Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial.
Las mascotas oficiales del Mundial —Maple, Zayu y Clutch— también recorrieron la alfombra roja, convirtiéndose en uno de los momentos más fotografiados, especialmente por los asistentes más jóvenes.
Los encuentros más comentados
Entre los encuentros más comentados de la noche destacó la presencia conjunta de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y Andriy Shevchenko, exfutbolista y referente del fútbol ucraniano. También llamaron la atención personalidades europeas como Christian Karembeu, Pepe, Nuno Gomes, Steve McManaman, Ally McCoist, David Trezeguet y varios exjugadores que hoy cumplen roles como analistas, embajadores o técnicos.
Con Washington como punto de partida, el sorteo marcó el inicio oficial del camino hacia el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un evento cargado de glamour y nostalgia futbolera que anticipa una Copa del Mundo sin precedentes.