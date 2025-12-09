Kylian Mbappé es duda para el partido ante Manchester City

El Real Madrid atraviesa un momento delicado y la incertidumbre en torno a Kylian Mbappé añade más tensión al previo del duelo de Liga de Campeones ante el Manchester City. El delantero francés no pudo completar el entrenamiento del martes debido a las molestias derivadas de una doble lesión sufrida en el encuentro liguero frente al Celta: una rotura en el dedo anular de la mano izquierda y un fuerte golpe en la rodilla que lo mantiene entre algodones. Aunque la lesión en la mano no condiciona su participación, el dolor persistente en la rodilla sí lo convierte en seria duda para el compromiso europeo.
Desde el domingo, Mbappé ha permanecido en reposo deportivo y bajo tratamiento fisioterapéutico, a la espera de que su evolución permita a Xabi Alonso incluirlo entre los disponibles. Su situación será evaluada definitivamente el miércoles, cuando el cuerpo técnico y los médicos determinen si puede asumir el riesgo de saltar al campo. La posible ausencia del jugador más determinante de la temporada —autor de 25 de los 44 goles del equipo— preocupa profundamente al conjunto blanco, que acumula malas noticias en forma de lesiones.
Mbappé podría unirse a una larga lista de lesionados
A las dudas sobre Mbappé se suma la confirmación de bajas sensibles. Eduardo Camavinga no se recuperó del esguince de tobillo sufrido ante el Athletic y queda descartado para el choque, mientras que Dean Huijsen continúa apartado por una dolencia muscular que lo dejará fuera por quinto partido consecutivo. La enfermería merengue ya contaba con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, David Alaba y Ferland Mendy, configurando un panorama complicado para afrontar una cita de alta exigencia.
Pese a todo, el cuerpo técnico mantiene la preparación sin concesiones. Futbolistas como Antonio Rüdiger, Fede Valverde y Jude Bellingham, que arrastraban molestias, pudieron entrenar con normalidad y estarían disponibles. Xabi Alonso trabajó en vídeo y sobre el césped los aspectos tácticos necesarios para enfrentar al equipo de Pep Guardiola, reforzando la sesión con canteranos como Víctor Valdepeñas, Joan Martínez y Jorge Cestero, quienes podrían entrar en la convocatoria. Con un vestuario diezmado y un rival de máximo nivel, la presencia o ausencia de Mbappé podría marcar el rumbo del encuentro en el Santiago Bernabéu.