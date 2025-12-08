Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonso

Días oscuros se viven en la cúpula del Real Madrid después de la inesperada derrota de este domingo frente al Celta de Vigo. El tropiezo, ocurrido en el Santiago Bernabéu, no solo dejó un marcador adverso, sino una sensación de desconexión total dentro del equipo: falta de intensidad, desorden en todas las líneas y tres expulsiones que encendieron la molestia de la afición, la cual despidió al plantel entre abucheos. En medio de este clima tenso, la directiva merengue habría tomado una decisión contundente respecto al futuro del técnico Xabi Alonso.
Según reportes de Fabrizio Romano y del Diario Marca, el entrenador donostiarra recibió un ultimátum: si el Real Madrid pierde este miércoles ante el Manchester City, será destituido inmediatamente. La derrota ante el Celta habría sido la gota que derramó el vaso para la alta dirigencia, que esperaba una reacción firme después de varias semanas de irregularidad y un desempeño futbolístico lejos del estándar esperado.
La última bala de Xabi Alonso
Esta no sería la primera vez que la segunda etapa presidencial de Florentino Pérez toma decisiones drásticas a mitad de temporada. En la campaña 2015-2016, Rafa Benítez fue despedido antes de llegar a enero tras una serie de resultados adversos, dando paso a la era de Zinedine Zidane, que culminaría con la conquista de la Champions League. Un escenario similar se vivió en la temporada 2018-2019, cuando Julen Lopetegui y posteriormente Santiago Solari fueron cesados, dejando el banquillo nuevamente en manos de Zidane.
El caso de Xabi Alonso parece seguir un guion comparable. Apenas seis meses después de su llegada, su proyecto tambalea entre críticas por el pobre rendimiento defensivo, la falta de respuestas tácticas y una plantilla que, pese a su talento, no ha logrado encontrar una identidad sólida de juego. El partido ante el Manchester City se perfila, así, como un examen definitivo para su continuidad.
Todo apunta a que el miércoles se juega más que un simple duelo de Champions: se juega el futuro inmediato del banquillo merengue. Si Xabi Alonso no logra sumar tres puntos frente al equipo de Pep Guardiola, su ciclo en el Real Madrid podría llegar a su final sin haber completado siquiera su primera temporada al frente.