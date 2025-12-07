Resultado Real Madrid vs. Celta - Jornada 15 LaLiga

El Real Madrid volvió a tropezar en casa justo cuando parecía haber recuperado el impulso. Tras la victoria a mitad de semana ante el Athletic Club, el equipo de Xabi Alonso llegaba al Santiago Bernabéu con la intención de consolidar sensaciones. Sin embargo, el Celta de Vigo se encargó de borrar cualquier atisbo de confianza y terminó imponiéndose 0-2, dejando en evidencia las fragilidades que aún arrastra el conjunto blanco.
El encuentro se torció temprano para los locales. Al minuto 23, Eder Militao encendió todas las alarmas al caer lesionado después de una carrera en la que sintió un tirón brusco en el muslo. Incapaz de caminar por sus propios medios, el defensor brasileño abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, obligando a replantear la estructura defensiva y afectando anímicamente al equipo.
Real Madrid no levanta cabeza
El golpe definitivo llegó a los 53 minutos gracias a Williot Swedberg, quien aprovechó una excelente habilitación de Bryan Zaragoza para definir con frialdad dentro del área. A partir de ese tanto, el Real Madrid perdió el control del partido y, para colmo, vio cómo la situación se complicaba aún más con la expulsión de Fran García en el minuto 64. Dos tarjetas amarillas en un lapso de apenas dos minutos dejaron a los blancos con diez jugadores y sin capacidad real de reacción.
Pero allí no acabaría la cosa, al 90', Álvaro Carreras vio la roja por reclamarle airadamente al árbitro, un Real Madrid totalmente desconectado vio como al 90+2, otra vez Williot Swedberg sentenciaría el partido con un gran pase de Iago Aspas y una definición de crack mundial.
La derrota cae como un jarro de agua fría en la lucha por el liderato. A pesar de tener 16 partidos disputados, el Barcelona ya tomó una ventaja de cuatro puntos al colocarse con 40, mientras que el Real Madrid queda segundo con 36.
La presión aumenta además por el compromiso de mitad de semana ante el Manchester City en la Champions League, un duelo que podría servir para recuperar confianza o, por el contrario, profundizar la crisis justo antes del parón de fin de año.