Javier Tebas llama "club tóxico" al Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a encender el debate institucional con un mensaje contundente dirigido al Real Madrid. Según el dirigente, el club blanco mantiene "una campaña de intoxicación" cuyo objetivo sería desacreditar la gestión de la competición y presionar mediante "amenazas millonarias". Sus declaraciones se produjeron tras la reciente sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el reparto de derechos audiovisuales correspondiente a la temporada 2015-2016, un fallo que ha sido interpretado de manera muy distinta por ambas partes.
El Real Madrid celebró la resolución judicial asegurando que validaba "plenamente" sus argumentos contra la modificación estatutaria aplicada por LaLiga en 2015. Según la entidad merengue, aquel ajuste alteró de forma ilegal la distribución de los ingresos televisivos, privando al club de 8,8 millones de euros y a los equipos de Segunda División de otros 88 millones. Con base en esta lectura, el club reclamó que se reconozcan las cantidades que, a su juicio, le corresponden por derecho.
¿Por qué los ataques de Tebas al Real Madrid?
Tebas, sin embargo, desmintió tajantemente esas cifras y la interpretación ofrecida por el Real Madrid. En sus palabras, "la sentencia NO dice eso, ni se concluye de la misma". Además, recordó que todas las decisiones relativas a las liquidaciones audiovisuales de la temporada 2015-2016 fueron aprobadas en reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas en las que el propio Real Madrid estuvo presente. Para el presidente de LaLiga, la postura del club blanco retoma un conflicto que, según afirma, surgió en su día como una maniobra para modificar de forma anticipada los efectos del Real Decreto sobre la comercialización audiovisual.
El dirigente fue aún más lejos al afirmar que el Real Madrid lleva tiempo recurriendo a un patrón de actuación basado en la presión pública y jurídica. Mencionó como ejemplos la fallida puesta en marcha inmediata de la Superliga, las variaciones constantes en sus propuestas de formato y reclamaciones "imposibles jurídicamente" como la exigencia a la UEFA de 4.500 millones de euros. Para Tebas, estas actuaciones responden a una estrategia repetida: lanzar amenazas económicas para influir en las decisiones del fútbol europeo y español. Su mensaje, firme y directo, vuelve a evidenciar la grieta creciente entre LaLiga y uno de sus clubes más influyentes.