Alexander Robinson acusado de iniciar batalla campal

El jugador del bicampeón Antigua G. F. C., el costarricense Alexander Robinson, fue acusado como "el principal causante e iniciador de la batalla campal" que se produjo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol el pasado domingo 27 de diciembre de 2025 tras culminar el duelo final entre Municipal y Antigua por el Apertura 2025.
El anterior señalamiento se dio a conocer mediante el acta arbitral de Mario Escobar, réferi del último partido del torneo que culminó el mes pasado, y la cual fue pública este lunes 5 de enero de 2026.
En un extenso informe de Mario Escobar, que esta dividido en tres aspectos: Amonestados, expulsados e incidentes eventuales, el punto llamativo es el que hace alusión a los expulsado, específicamente el relacionado a Alexander Robinson.
En ese punto, Mario Escobar escribió: "Finalizado el partido, Alexander Robinson #21, por recibir una segunda amonestación, siendo el principal causante e iniciador de la batalla campal con la conducta antideportiva adoptada".
Más adelante, Mario Escobar se refirió a los incidentes eventuales, y dejó establecido que: "Al finalizar el partido se produjo una batalla campal entre jugadores de ambos equipos generada por el jugador Alexander Robinson #21 del equipo Antigua al adoptar una conducta antideportiva (mencionada en el apartado anterior) y seguida por la reacción de los jugadores de Municipal (también mencionados en el apartado anterior).
¿Qué hizo Alexander Robinson?
De acuerdo a las imágenes de video que circularon posterior a la final del Torneo Apertura 2025 entre Municipal y Antigua, donde el "Panza Verde" logró el bicampeonato al ganar la serie 2-1 con un gol decisivo de Óscar Santis, el jugador costarricense Alexander Robinson festejó frente a una de las localidades donde estaba la afición de Municipal.
Robinson se llevó las manos a las orejas y corrió parte de la localidad roja, haciendo alusión que en ese momento no los escuchaba, situación que enfureció al aficionado local, y que causó, como dice el informe de Mario Escobar, "la reacción de los jugadores de Municipal".
Tras ello, fue que se desató la batalla campal donde figuran jugadores como José Mema, José Carlos Martínez y Kenderson Navarro por "empujar a un adversario de manera temeraria"; Alexander Robinson y Juan Francisco Apaolaza, ambos por conducta antideportiva (mostrar falta de respeto al espíritu del futbol, actuando de forma provocadora hacia los espectadores adversarios).
Asimismo, jugadores como Jonathan Franco, Carlos Estrada, José Morales, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Oscar Castellano y Juan Francisco Apaolaza fueron expulsados del partido, algunos de forma directa y otros por doble amonestación.
La sanción de los jugadores se conocerá tras la reunión del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, quienes se espera se reúnan este miércoles.