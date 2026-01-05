Acta arbitral de Mario Escobar tras el Municipal-Antigua

Este lunes 5 de enero de 2026 se dio a conocer el acta arbitral de Mario Escobar, réferi que se encargó del partido de vuelta entre Municipal y Antigua G. F. C., duelo que significó la final del Apertura 2025, donde al concluir el compromiso en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol se dieron actos de violencia tanto entre jugadores como una invasión de aficionados al engramillado que terminó en pelea entre algunos de ellos.
En el acta arbitral filtrada a medios de comunicación, hay tres apartados donde se mencionan a los amonestados, expulsados e incidentes eventuales. En ese sentido, se explica que Rudy Muñoz fue amonestado al minuto 28 del partido por Municipal, y que, tras finalizado el duelo, los jugadores rojos José Mema, José Carlos Martínez y Kenderson Navarro también fueron amonestados, todos por "empujar a un adversario de manera temeraria".
Por Antigua, los amonestado fueron el preparador físico Daniel Ipata (minuto 21), y los jugadores Enzo Fernández (25), Juan Francisco Apaolaza (28), Robinson Flores (84) y Brayam Castañeda (89). Y tras concluido el encuentro, en el momento de las agresiones entre los jugadores, salieron amonestados: Alexander Robinson y Apaolaza, ambos por conducta antideportiva (mostrar falta de respeto al espíritu del futbol, actuando de forma provocadora hacia los espectadores adversarios). Cabe destacar que en el caso de Apaolaza por doble amarilla fue expulsado.
Los expulsados en la batalla campal
Por Municipal fueron expulsados Jonathan Franco, Carlos Estrada y José Morales; por Antigua Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Oscar Castellano y el caso de Apaolaza por la doble amonestación. Asimismo, Ezequiel Barril, preparador físico de Municipal fue expulsado, pero durante los 90 minutos de partido.
- Jonathan Franco expulsado por ser culpable de conducta violenta (por tener la intención de emplearse con fuerza excesiva y brutalidad contra un adversario lanzando una gabacha o peto)
- Carlos Estrada expulsado por ser culpable de conducta violenta (por lanzar un puñetazo impactando en el rostro de un adversario con uso de fuerza excesiva)
- José Morales expulsado por ser culpable de conducta violenta (por dar un manotazo en el rostro de un adversario con uso de fuerza excesiva)
- Alexander Robinson expulsado por recibir una segunda amonestación, siendo el principal causante e iniciador de la batalla campal con la conducta antideportiva adoptada
- Kevin Grijalva expulsado por ser culpable de conducta violenta (por golpear a un adversario en el pecho con uso de fuerza excesiva)
- Oscar Castellanos por ser culpable de conducta violenta (por lanzar un manotazo en el rostro de un adversario con uso de fuerza excesiva).
Los incidentes eventuales
Mario Escobar, el árbitro principal de la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional también dejó claro dos puntos durante los incidentes eventuales que son: Batalla campar entre jugadores de ambos equipos generada por la celebración de Alexander Robinson y la invasión de aficionados de Municipal ubicados en la general, que derivó en lanzamiento de objetos y acción policial.
- Punto 1 | Mario Escobar en el acta arbitral: "Al finalizar el partido se produjo una batalla campal entre jugadores de ambos equipos generada por el jugador Alexander Robinson #21 del equipo Antigua al adoptar una conducta antideportiva (mencionada en el apartado anterior) y seguida por la reacción de los jugadores de Municipal (también mencionados en el apartado anterior)"
- Punto 2 | Mario Escobar en el acta arbitral: "Desde la localidad denominada general, aficionados plenamente identificados del equipo Municipal, derribaron una de las puertas de acceso al terreno de juego y así poder invadirlo; estos se dirigieron a la zona donde se produjo la batalla campal con el objetivo de agredir a los jugadores del equipo Antigua, por lo que al darse cuenta que los aficionados corrían hacia ellos, estos ingresaron a su camerino con el buen accionar de las fuerzas de seguridad. La policía utilizó gas pimienta para contener a la turba que les lanzó patadas y objetos metálicos al proteger la integridad de los jugadores. Posteriormente se agredieron entre ellos mismos dejando heridos a dos de ellos teniendo que intervenir los bomberos. Inmediatamente después, se dirigieron al palco donde se ubica la directiva del equipo local, a la cual le lanzaron piedras, botes con líquido y cajas de cartón refiriéndose a ellos con insultos hasta que la seguridad particular logró hacerlos regresar a la puerta por la cual ingresaron"
Respecto a la invasión de la afición, Mario Escobar menciona que eso se observó "desde la ventana del camerino arbitral que se ubica en un segundo nivel, pudiendo acceder al mismo como equipo arbitral justo a tiempo, al ver que los aficionados que invadieron el terreno de juego se acercaban; corroborando y confirmando todo esto con el apoyo de videos".
Asimismo, sobre las tarjetas amarillas y rojas que se mencionan en el acta arbitral, y las cuales no fueron mostradas en su momento, Mario Escobar aclara: "A pesar de tener mi tarjeta fuera de mi bolsillo, siendo la razón principal para no ser mostradas, buscar ingresar a nuestro camerino para resguardar nuestra integridad física al ver que los aficionados mencionados invadieron el terreno de juego".
Con esta acta arbitral, será el Órgano Disciplinario quien deba entrar a conocer e imponer las sanciones respectivas. La resolución será dada a conocer más adelante.