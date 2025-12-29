 Antigua le quita protagonismo a Rojos y Cremas
Deportes

Antigua le quita protagonismo a Rojos y Cremas

Del 2015 al 2025, Antigua ha dominado los torneos cortos con la obtención de seis títulos.

Antigua lleva seis títulos en los torneos cortos en los último 11 años
Antigua lleva seis títulos en los torneos cortos en los último 11 años / FOTO: Alex Meoño

Después del título de Xelajú M. C. en la temporada de 1995-1996, Municipal y Comunicaciones dominaros los torneos de la Liga Nacional (largos y cortos) distribuyéndose entre ambos 12 títulos de forma consecutiva hasta que llegó el campeonato de Cobán Imperial en el Clausura 2004. Posteriormente, hubo otros equipos de provincia que cortaron la seguidilla de títulos entre "Rojos" y "Cremas", como Xelajú y Jalapa con dos títulos por cada club, pero seguían los capitalinos dominando las finales, hasta que llegó Antigua G. F. C. a marcar un alto a los todopoderosos de la capital e inició una década de supremacía.

Antigua domina el futbol guatemalteco

En los últimos años (2015 -2025 -22 torneos cortos-) Antigua G. F. C. es el máximo ganador de torneos cortos, un total de seis (cinco ganados a los "Escarlatas"), por encima de los tres de Municipal y de Comunicaciones. Equipos como Guastatoya, Xelajú, Santa Lucía Cotzumalguapa, Malacateco, Suchitepéquez y Cobán Imperial también han sido campeones a lo largo de estos últimos años.

En el año calendario 2015, el futbol de Guatemala tuvo a dos campeones: Comunicaciones en el Clausura 2015 y Antigua G. F. C. en el Apertura 2015. Los "Coloniales" repetirían títulos en el 2016 y 2017 junto a Suchitepéquez y Municipal, respectivamente, y con ello se alzaba con su tercera copa de Liga Nacional en un periodo de tres años.

Deportivo Guastatoya dominó el año 2018 alzándose con su primer bicampeonato de la mano de Amarini Villatoro.  

En el año 2019 (Clausura 2019), Antigua logra otro título y sumaba el número cuarto en la historia de los torneos cortos. Ese mismo año, Municipal campeonizaba y llegaba a 31 títulos en su historia.

El 2020 fue atípico, la pandemia afectó al mundo y al futbol. El Torneo Clausura 2020 fue declarado desierto y en el cierre del año, Guastatoya era campeón.

Santa Lucía Cotzumalguapa, Malacateco, Comunicaciones en tres oportunidades y Xelajú en dos oportunidades, Cobán Imperial y Municipal dominaron en las finales posteriores antes de llegar al año 2025, que está por finalizar.

Este año, Antigua G. F. C. lo hizo suyo al derrotar en las dos finales al Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. El "Panza Verde" sumó su primer bicampeonato de su historia y alcanzó el sexto título de su historia, todos en torneos cortos y en la última década, otorgándole el título como el club más ganador de copas de Liga Nacional en la última década.

Los campeones en los últimos años (2015-2025)   

No. Equipo  Títulos 
1 Antigua G. F. C.  6
2 Deportivo Guastatoya  3
3 Municipal  3
4 Comunicaciones  3
5 Xelajú M. C.  2
6 Santa Lucía Cotzumalguapa  1
7 Deportivo Malacateco  1
8 Deportivo Suchitepéquez 1
9 Cobán Imperial  1
