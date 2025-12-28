 Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club
Deportes

Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club

Para este domingo se tiene prevista una caravana de recibimiento para el bicampeón nacional, Antigua G. F. C.

Compartir:
Plaza Mayor de Antigua Guatemala celebra el bicampeonato del "Panza Verde"
Plaza Mayor de Antigua Guatemala celebra el bicampeonato del "Panza Verde" / FOTO: Municipalidad Antigua Guatemala

Antigua Guatemala y los restantes 15 municipios de Sacatepéquez celebraron anoche el bicampeonato de Antigua G. F. C. logrado ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Los antigüeños se reunieron en la Plaza Mayor del Parque Central de la Antigua Guatemala, donde una pantalla gigante con la transmisión del partido era el foco de atención de miles de aficionados que llegaron desde las primeras horas de la tarde para ocupar el mejor lugar y ser parte de este gran show que brindó la Municipalidad de aquella región.

Música y futbol fue la mejor mezcla para esperar el inicio del partido, el cual fue a partir de las 18:00 horas, momento en el cual, los aficionados entraron a otra dimensión para disfrutar el juego de vuelta entre su equipo y Municipal.

Al minuto 11, casi arrancando el partido, César Calderón de golpe de cabeza hacía el 1-0 y ponía contra las cuerdas al "Panza Verde" ya que un gol más igualaba la serie por el título. Momentos llenos de tensión y nerviosismo se vivieron en la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala.  

El partido tuvo momentos clave y dramáticos a favor y en contra de los antigüeños que seguían atentos a la pantalla gigante instalada en el parque colonial.

El momento de la explosión de alegría llegó. El árbitro Mario Escobar pitó el final del partido, el cual marcó el bicampeonato de Antigua y toda su afición se fundó en un abrazo en la Plaza Mayor. Alegría, lágrimas, oraciones fue la mezcla de color que hubo entre los aficionados al cuadro "Aguacatero".

Celebración para este domingo

Tras el evento, la Municipalidad de Antigua Guatemala emitió este mensaje de agradecimiento a la fiel y noble afición aguacatera: "La afición panza verde acompañó con orgullo a Antigua GFC desde la Plaza Mayor en la final del Torneo Apertura 2025. Nuestras pantallas gigantes reunieron a decenas de antigüeños que celebraron y apoyaron cada jugada, demostrando nuevamente ese espíritu que distingue a nuestra comunidad. Agradecemos a quienes se acercaron y formaron parte de esta noche que fortalece el sentido de unidad y el cariño por nuestra ciudad y por Antigua G. F. C.".

Asimismo, para este domingo 28 de diciembre a partir de las 11:00 horas se tiene planificada una caravana de recibimiento al bicampeón nacional, partiendo desde el estadio Pensativo a la Plaza Mayor.

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala | Municipalidad Antigua Guatemala

Plaza Mayor de Antigua Guatemala / Municipalidad Antigua Guatemala

En Portada

Habilitan paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Habilitan paso en calzada Aguilar Batres

07:52 AM, Dic 28
Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animalest
Farándula

Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz y activista de los derechos de los animales

08:40 AM, Dic 28
Salud mental: Un tabú en el mundo del deportet
Deportes

Salud mental: Un tabú en el mundo del deporte

08:27 AM, Dic 28
Siete señales para reconocer una infidelidadt
Tendencias

Siete señales para reconocer una infidelidad

08:20 AM, Dic 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaEstados UnidosDonald TrumpPNCredes socialesMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos