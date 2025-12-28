Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club

Antigua Guatemala y los restantes 15 municipios de Sacatepéquez celebraron anoche el bicampeonato de Antigua G. F. C. logrado ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Los antigüeños se reunieron en la Plaza Mayor del Parque Central de la Antigua Guatemala, donde una pantalla gigante con la transmisión del partido era el foco de atención de miles de aficionados que llegaron desde las primeras horas de la tarde para ocupar el mejor lugar y ser parte de este gran show que brindó la Municipalidad de aquella región.
Música y futbol fue la mejor mezcla para esperar el inicio del partido, el cual fue a partir de las 18:00 horas, momento en el cual, los aficionados entraron a otra dimensión para disfrutar el juego de vuelta entre su equipo y Municipal.
Al minuto 11, casi arrancando el partido, César Calderón de golpe de cabeza hacía el 1-0 y ponía contra las cuerdas al "Panza Verde" ya que un gol más igualaba la serie por el título. Momentos llenos de tensión y nerviosismo se vivieron en la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala.
El partido tuvo momentos clave y dramáticos a favor y en contra de los antigüeños que seguían atentos a la pantalla gigante instalada en el parque colonial.
El momento de la explosión de alegría llegó. El árbitro Mario Escobar pitó el final del partido, el cual marcó el bicampeonato de Antigua y toda su afición se fundó en un abrazo en la Plaza Mayor. Alegría, lágrimas, oraciones fue la mezcla de color que hubo entre los aficionados al cuadro "Aguacatero".
#FinalApertura2025 así celebró la gente en el pArque Central de Antigua el 6o Aguacate. Vía: @ebocaletti @EUDeportes pic.twitter.com/O96NdUhPky— E. Garcia Carrera (@estugarc_eu) December 28, 2025
Celebración para este domingo
Tras el evento, la Municipalidad de Antigua Guatemala emitió este mensaje de agradecimiento a la fiel y noble afición aguacatera: "La afición panza verde acompañó con orgullo a Antigua GFC desde la Plaza Mayor en la final del Torneo Apertura 2025. Nuestras pantallas gigantes reunieron a decenas de antigüeños que celebraron y apoyaron cada jugada, demostrando nuevamente ese espíritu que distingue a nuestra comunidad. Agradecemos a quienes se acercaron y formaron parte de esta noche que fortalece el sentido de unidad y el cariño por nuestra ciudad y por Antigua G. F. C.".
Asimismo, para este domingo 28 de diciembre a partir de las 11:00 horas se tiene planificada una caravana de recibimiento al bicampeón nacional, partiendo desde el estadio Pensativo a la Plaza Mayor.