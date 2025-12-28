 Mauricio Tapia: "Tenemos un bicampeonato meritorio"
Mauricio Tapia: "Tenemos un bicampeonato meritorio"

Asimismo, el técnico de Antigua G. F. C. se mostró autocrítico y señaló que: "Fuimos superados (ayer) por el rival, pero quizá valió lo que hicimos en la serie en general".

Mauricio Tapia es uno de los técnicos más ganadores de títulos en torneo cortos
Mauricio Tapia es uno de los técnicos más ganadores de títulos en torneo cortos / FOTO: Alex Meoño

El técnico argentino Mauricio Tapia logró anoche su quinto título de Liga Nacional, todos con el Antigua G. F. C., club que sumó su sexto campeonato en la historia de los torneos cortos, luego de vencer en la serie final a Municipal 2-1 con goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis.

Al final del partido, el cual se vio empañado por la pelea entre jugadores, un golpe fuerte recibido por Rudy Muñoz y agarrones entre aficionados de Municipal, Mauricio Tapia atendió a la prensa y analizó el bicampeonato histórico del Antigua.

"Costó mucho lograrlo, pero hoy (ayer) realmente fuimos superados por el rival, pero quizá valió lo que hicimos en la serie en general y tenemos un bicampeonato meritorio por todo lo que hicimos todo el año", expresó Tapia.

El técnico sudamericano hizo un análisis de lo ocurrido en el juego de ida y de la vuelta donde recordó: "Jugamos casi un medio tiempo con un jugador menos, y Municipal ayer nos llevó a nuestro propio terreno. No le quitamos la pelota. A veces ser camaleónico y adoptar el papel que el partido te va pidiendo, también es meritorio".

En su análisis autocrítico, Mauricio Tapia dijo: "No me gustó mucho que en nuestra última presentación (en el Trébol) no hayamos sido más parecidos a nosotros mismos, pero nos vamos con un triunfo importantísimo para la Ciudad".

Antigua logra su primer bicampeonato ante Municipal

Antigua logra su primer bicampeonato y mantiene la hegemonía sobre Municipal con cuatro finales ganadas y una perdida.

Habla de la comunión que hay con la afición

Mauricio Tapia en el pasado había sido objeto de críticas por la afición, que en su momento gritaba la famosa frase: "Fuera Tapia". Cuando salió campeón en el Clausura 2025, el técnico le pidió a la afición que ya nunca más repitiese esa frase dado que se estaba haciendo un buen trabajo con el "Panza Verde". Ayer, Tapia se refirió a ese tema y dijo: "Este campeonato fue muy lindo para mí. Sentí una comunión con la gente que no había sentido nunca en todos los años que había estado en el club. Mirar a todos a la cara y decir que hemos hecho algo importante, eso compensa todo lo demás".

Sobre ser uno de los cinco técnicos más ganadores en torneos cortos junto a Horacio Cordero, Enzo Trossero, Iván Franco Sopegno y Willy Coito Olivera supone para el estratega de los antigüeños un honor. "Me siento un privilegiado, un orgulloso de lo que estamos logrando, porque hoy estamos a la par o en una lista de grandes entrenadores con lo que he tenido la oportunidad de compartir o entrenar", dijo Mauricio Tapia.

Mauricio Tapia es un técnico histórico que no tiene límites

El estratega de Antigua G. F. C. logró su quinto título personal con el “Panza Verde” y busca el récord de Rubén Amorín.

Por último, Tapia habló de situaciones que afectaron al club, entre ellos, la "campeonitis" y el "conformismo", situación que se lo hizo ver a sus jugadores. "Les hicimos entender al grupo que es importante seguir buscando cosas importantes". Además, resaltó que sus jugadores estuvieron concentrados al menos 20 días en un mes y que los seleccionados estuvieron muy dolidos tras el no poder clasificar al Mundial 2026, pero que lograron levantarles el ánimo.  

