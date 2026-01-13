 Futbolista inglés es suspendido por tocar a sus rivales
Deportes

Futbolista inglés es suspendido por tocar a sus rivales

Según el informe disciplinario, el jugador tocó las partes íntimas de dos jugadores rivales en momentos distintos del partido.

Ollie Clarke fue castigado con siete partidos de suspensión luego de protagonizar un comportamiento considerado inapropiado durante un encuentro oficial de la Copa de la Liga - Swindown Town
Ollie Clarke fue castigado con siete partidos de suspensión luego de protagonizar un comportamiento considerado inapropiado durante un encuentro oficial de la Copa de la Liga. / FOTO: Swindown Town

El fútbol inglés se ha visto envuelto en una polémica poco habitual tras la sanción impuesta a Ollie Clarke, jugador del Swindon Town, equipo que milita en la League Two, la cuarta división del fútbol profesional en Inglaterra. El mediocampista, de 33 años, fue castigado con siete partidos de suspensión luego de protagonizar un comportamiento considerado inapropiado durante un encuentro oficial de la Copa de la Liga.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, en la derrota de su equipo frente al Cardiff City. Según el informe disciplinario, Clarke tocó las partes íntimas de dos jugadores rivales en momentos distintos del partido, concretamente en los minutos 57 y 94. Estas acciones fueron registradas durante el desarrollo del juego, incluso cuando el balón no se encontraba en disputa, lo que agravó la valoración del caso por parte de las autoridades.

Sanción ejemplar en el futbol inglés

El Swindon Town emitió un comunicado en el que respaldó la postura del futbolista, quien mantiene su inocencia y asegura que los contactos no fueron intencionales. Sin embargo, la comisión encargada de analizar el incidente rechazó esta explicación y fue contundente al señalar que no existe una justificación válida para ese tipo de comportamiento dentro de un terreno de juego, especialmente cuando el partido está detenido.

Además de la suspensión de siete encuentros, Clarke deberá abonar una multa económica de 2.750 libras esterlinas, equivalentes a unos 3.170 euros. El jugador no disputa un partido oficial desde el 13 de diciembre y ya ha cumplido tres de los encuentros de castigo. Este caso reabre el debate sobre la conducta de los futbolistas en el campo y la necesidad de mantener estándares de respeto y profesionalismo en todas las categorías del deporte.

