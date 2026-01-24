Brindan detalles de la remodelación del Mario Camposeco

A inicios de diciembre de 2025, la Municipalidad de Quetzaltenango reveló un ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco, una iniciativa que busca transformar uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país. La propuesta no solo apunta a modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de los aficionados, sino también a reforzar la identidad histórica del club Xelajú MC y posicionar a la ciudad como un referente regional en materia de desarrollo deportivo.
Este viernes, el ingeniero Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango ofreció detalles clave sobre el alcance del proyecto y las fechas tentativas para el inicio de las obras. Durante su intervención, subrayó el impacto económico que tendrá la remodelación: "El estadio va a hacer que la economía empiece a florecer mucho más de lo que está floreciendo en estos momentos. No solo se beneficiará Quetzaltenango, se beneficiará el Sur Occidente", afirmó, destacando el efecto positivo que se espera para toda la región.
El Estadio Mario Camposeco tendrá grandes cambios
López Fuentes también enfatizó que el proyecto cuenta con el respaldo financiero necesario para su ejecución y que no se descuidarán otras obras de infraestructura urbana. "El Estadio Mario Camposeco será una belleza, nosotros tenemos allí el recurso económico. No vamos a descuidar una sola calle que está programada por el estadio. Tenemos previsto que para finales de febrero o los primeros días de marzo se colocará la primera piedra, el recurso ahí lo tenemos en el banco", aseguró, brindando certeza sobre el inicio de los trabajos.
Por su parte, el alcalde de Quetzaltenango expresó su deseo de que el renovado estadio se convierta en la casa de la Selección Nacional de Guatemala. "Sabemos y reconocemos que es un polo económico, es un edificio que dará muchísimo a Guatemala, es un proyecto de nación. Tal vez no lo van a disfrutar todos, pero la Selección Nacional sí. Me encantaría que la Selección acá tuviera su sede por la altura que tenemos, que es para atletas de alto rendimiento", señaló, resaltando el valor estratégico de la ciudad por su ubicación geográfica.
Uno de los aspectos más llamativos del diseño es la integración total de la tribuna de la 14 avenida con la vía pública. La propuesta contempla un corredor vehicular que pasará directamente bajo el graderío, creando un pasadizo distintivo que evocará el diseño del antiguo Estadio Vicente Calderón, en Madrid. Esta característica no solo se perfila como un elemento icónico para la ciudad, sino que también aportará funcionalidad y dinamismo al entorno urbano, conectando la actividad deportiva con la vida cotidiana de los quetzaltecos.
Finalmente, las autoridades municipales destacaron que la remodelación del estadio forma parte de un plan de desarrollo más amplio, orientado a permitir que Xelajú MC pueda albergar partidos internacionales en el futuro cercano. Para ello, será necesario el remozamiento del Aeródromo de Los Altos y la obtención de la categoría de aeropuerto internacional, cumpliendo así con los requisitos establecidos por Concacaf. Con una visión integral que combina infraestructura, identidad y proyección internacional, Quetzaltenango avanza hacia un proyecto que, en palabras del alcalde, "es algo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, se lo merecen los quetzaltecos".