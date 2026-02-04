Resultado entre Xelajú y Monterrey por Concachampions

El Xelajú de Guatemala recibió esta noche en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina a Monterrey en partido válido de la ronda uno de la Copa de Campeones Concacaf 2026. El duelo contó con la presencia de ambas aficiones, dejando un marco bonito la presencia y animación de la porra visitante al llenar de mantas su localidad para apoyar a los suyos.
El Monterrey por poco inauguraba el marcador al minuto 7 cuando estrelló un balón en el travesaño. Para ese momento, Xelajú no era el dueño de la pelota.
El duelo, básicamente, ha tenido a Monterrey como el gran dominador, pero flojo en la delantera. Tuvo tres remates al arco en esta primera parte, pero sin causar daño.
Jesús López tuvo el único tiro de Xelajú, pero su remate se fue muy desviado de la portería de Santiago Mele.
Monterrey volvió a meterse al área rival, pero la jugada no tuvo un final feliz ni efectivo en el 34, y así terminó la primera etapa, sin grandes emociones en el estadio cementero, y con un conjunto local resistiendo a más no poder.
Empate en el partido
Para el segundo tiempo hubo dos variantes, una por equipo. En Xelajú salió José Longo e ingresó Widvin Tebalán, y por Monterrey, retiraron a John Medina por Daniel Aceves.
Pese a dichas variantes, el duelo seguía en la misma línea. Pero Monterrey hizo otras dos variantes para tratar de llevarse el partido. Dio juego a Roberto Carlos de la Rosa y a Jesús Corona por Allen Rojas y Lucas Ocampos, respectivamente.
Xelajú seguía con intentos tibios de abrir el marcador al rematar pelotas de larga distancia, pero que no representaban mayor peligro para el meta visitante, que tuvo una noche tranquila en Guatemala.
Cuando era el minuto 70, Roberto Hernández de nuevo movía su cuadro: Juan Luis Cardona y Steven Cárdenas salían y dejaban espacio a Elmer Cardoza y Joffré Escobar, pero el objetivo de abrir la portería visitante seguí inerte.
Cuando se jugaba el minuto 83, Jesús López levantó un centro por la banda de la derecha y en primera instancia apareció un cabezazo de Joffré Escobar, que posteriormente pega en su muslo de su pierna derecha y de esa forma se abría el marcador en el estadio cementero.
Tuvo que intervenir el VAR para determinar si en la jugada del gol había o no mano, pero luego el árbitro hizo clara la señal que el gol había sido con la pierna.
Cuando todo era alegría en el estadio Cementos Progreso y se jugaba el primero de cuatro minutos de reposición, cayó un golazo de Jesús Corona para el empate definitivo, marcador que dejó un mal sabor de boca a los aficionados que vieron cómo se les escapó el triunfo en casa. En el 2013, Corona también le metió gol a Xelajú en el duelo que sostuvieron ambas escuadras.
El partido de vuelta será el miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas de Guatemala y se jugará en el estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León. Es de recordar que en estas series, el gol en condición de visitante es criterio de desempate para la eliminatoria.