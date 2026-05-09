 Choque entre Transurbano y camión deja más de 10 heridos
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Choque entre Transurbano y camión deja más de 10 heridos

Autoridades de tránsito reportaron que el accidente del autobús de pasajeros ocurrió en el paso a desnivel Fuentes Mohr de la zona 6.

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El choque ocurrió en la calzada José Milla, en el viaducto Fuentes Mhor, Bomberos Voluntarios.
El choque ocurrió en la calzada José Milla, en el viaducto Fuentes Mhor / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Por razones que se desconocen, un autobús del transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Guatemala, de la línea Transurbano, chocó en la parte trasera de un camión este sábado, 9 de mayo de 2026, en el viaducto Fuentes Mhor de la calzada José Milla y Vidaurre, zona 6 capitalina.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que como consecuencia del impacto, más de diez personas resultaron heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a varios centros asistenciales por rescatistas que atendieron la emergencia.

En las imágenes compartidas por Montejo se puede apreciar que al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes dieron atención prehospitalaria a los afectados, para luego llevarlos a un centro asistencial.

En una imagen, se puede apreciar que el frente de la unidad de transporte de pasajeros quedó totalmente destruido, con el vidrio frontal totalmente roto. Al lugar acudieron autoridades del tránsito de la Ciudad de Guatemala para agilizar el paso vehicular en el sector.

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Pasajeros del Transurbano enviados al San Juan de Dios

Bomberos Voluntarios compartieron imágenes en las que se puede observar que varios de los heridos en el accidente del Transurbano fueron enviados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Algunos lesionados fueron llevados en camilla y otros en sillas de ruedas por los golpes que sufrieron.

El tránsito en este sector de la Ciudad de Guatemala se vio interrumpido por varios minutos, a causa de las tareas de rescate de los técnicos en urgencias médicas de la referida institución bomberil.

El accidente de tránsito ocurrió con dirección haca las zonas 1,2,3 y 7 de la Ciudad de Guatemala, según se puede apreciar en las fotos de los rescatistas.

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