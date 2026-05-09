Secuestro de odontólogo: Sospechoso, ligado por nuevo delito

El juzgado de turno de la Torre de Tribunales ligó a proceso penal a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda por el delito de uso de equipo terminal móvil en centros de privación de libertad, luego de que se localizaran dos celulares en la bartolina donde guarda prisión. El aludido es sospechoso de estar vinculación al secuestro del odontólogo, Julio Amílcar Martínez Murillo.
Girón Castañeda ya está dentro de un proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, por su presunta implicación en el plagio del profesional de la salud. Actualmente, el señalado enfrenta la etapa intermedia por las acusaciones en su contra en el primer caso.
Las autoridades localizaron dos celulares al acusado, luego de una requisa en su celda; ambos aparatos fueron incautados y será utilizados en el proceso de investigación por el caso de secuestro. El pasado viernes, Girón Castañeda compareció ante la citada judicatura, como parte de los procedimientos.
En este caso, los procesados son Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, presunto líder de la estructura de secuestradores y Juan Ubaldo Tzun Castillo, quien habría recogido parte del dinero del rescate.
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Los hechos en el secuestro del odontólogo
Según las investigaciones del caso, el odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo permanece desaparecido desde el pasado 28 de mayo de 2025. La fiscalía sostiene que el sospechoso de liderar a los secuestradores le dio seguimiento al galeno ese día, cuando viajaba hacia su clínica en el sector del Jocotillo, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.
Cuando el odontólogo transitaba por la carretera a El Salvador, fue interceptado por otros vehículos y después del hecho, los victimarios llamaron a la familia para exigir el pago del rescate que ascendía a Q5 millones.
Tras varios días de negociaciones, la esposa del afectado pagó una suma de Q763 mil; sin embargo, el profesional de la salud no fue liberado y su paradero sigue siendo desconocido.
Dentro del proceso legal se recogieron declaraciones en las que se afirma que el secuestro del odontólogo pudo originarse de la venta de una propiedad valorada en Q5 millones.
Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas 89.7 FM.