 Continúa etapa intermedia por secuestro de odontólogo
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Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez

Durante la audiencia se habló el decomiso de dos celulares a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, presunto líder de la banda de secuestradores.

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Durante la audiencia de etapa intermedia se trató el decomiso de dos celulares. / FOTO: Omar Solís.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, continúa con la audiencia de etapa intermedia del caso que se sigue por el secuestro del odontólogo, Julio Martínez Murillo. Este viernes, 8 de mayo de 2026, se destacó que ayer le fueron encontrado dos celulares a uno de los detenidos, mediante un allanamiento en la bartolina que ocupa en la cárcel de Matamoros.

En este caso, los procesados son Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, presunto líder de la estructura de secuestradores y Juan Ubaldo Tzun Castillo, quien habría recogido el dinero del rescate.

Dentro del proceso también se acusa a Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel Díaz Ramírez y Carlos Antonio González. Cabe resaltar que los dos celulares fueron incautados a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda.

En esta fase, los defensores tomarán la palabra para exponer en favor de sus patrocinados. El defensor, Alejandro Arriaza, abogado de Paola Isabel Díaz Ramírez, expuso sobre la no participación de su patrocinada, argumentando que ella nunca estuvo en el lugar de los hechos, descartando que sea cobradora.

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Defensa pide medida sustitutiva

El defensor agregó que su patrocinada es madre de familia, por lo que solicitó que se le otorgue una medida sustitutiva, derivado que el MP acusa a su patrocinada de plagio y secuestro, pero las pesquisas la señalan por encubrimiento y complicidad; por lo tanto, el abogado afirmó que ello no encaja la actividad de la que se le acusa.

La audiencia continúa y se espera que al finalizar el día se presente alguna conclusión al respecto de las solicitudes realizadas.

Durante la audiencia, los detenidos figuraron frente al juez; en una de las sillas permaneció Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, con saco verde. El detenido es señalado de ser el presunto líder del grupo que cometió el ilícito.

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez | Omar Solís

Continúa etapa intermedia por secuestro del odontólogo Julio Martínez / Omar Solís

Con imágenes e información del fotoperiodista Omar Solis, de Emisoras Unidas Digital.

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