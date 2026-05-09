 Flick: "No es normal ganar dos Ligas seguidas en España"
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Flick: "No es normal ganar dos Ligas seguidas en España"

Hansi Flick anticipa un duelo complicado ante el Madrid, pero aseguró que el Barça sabe "perfectamente cómo quiere jugar" este domingo.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dejó claro en la antesala del Clásico frente al Real Madrid que el gran objetivo del conjunto azulgrana es conquistar nuevamente el campeonato liguero. El técnico alemán destacó la relevancia de pelear por un segundo título consecutivo, algo que considera poco habitual en el fútbol español actual. "Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana", afirmó desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mostrando confianza en la identidad futbolística que ha construido su equipo durante la temporada.

Flick aseguró que el Barcelona llega al compromiso con una idea de juego muy definida y respaldado por el rendimiento colectivo mostrado en los últimos meses. El entrenador resaltó la fortaleza del grupo y la regularidad que ha mantenido el club catalán a lo largo de la campaña. "Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver", expresó el estratega, quien además remarcó que el clásico representa "el mejor partido que puede ofrecer el fútbol español". Aunque un empate podría acercar al Barça a su vigésimo noveno título de Liga, el alemán dejó claro que su equipo buscará imponer condiciones desde el inicio.

Flick habló sobre Mbappé y el conflicto en el Real Madrid

El técnico azulgrana también reconoció la dificultad que representará enfrentar al Real Madrid, especialmente por la calidad individual de figuras como Kylian Mbappé. Flick elogió ampliamente al delantero francés y destacó el impacto que tiene en el ataque madridista. "Aporta una calidad tremenda en cualquier situación cuando está en el campo. Es un jugador muy desequilibrante y, ante el portero, en mi opinión, es el mejor", comentó el entrenador, consciente de que el conjunto blanco se juega gran parte de sus aspiraciones en este enfrentamiento.

Durante la conferencia de prensa, Flick también fue consultado sobre la tensión reciente en el vestuario merengue, particularmente por el altercado entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Aunque admitió cierta sorpresa por lo sucedido, el entrenador alemán relativizó la situación y recordó que los conflictos internos forman parte del fútbol de alto nivel. "En todos los equipos existen conflictos" y lo importante, explicó, es "saber reaccionar" mediante una buena comunicación dentro del grupo, aspecto que considera fundamental para mantener la estabilidad en un vestuario competitivo.

Finalmente, Flick quiso destacar el gran ambiente que atraviesa actualmente el Barcelona, tanto dentro del plantel como en su relación con la afición. El técnico elogió especialmente la conexión entre los jugadores formados en La Masía y el resto del grupo, resaltando la unión que se ha fortalecido durante las últimas semanas. "La conexión entre todos es increíble. Los de la Masía son especiales porque se conocen desde hace muchos años, pero en general la unión del grupo es algo muy especial", concluyó el entrenador, quien además reconoció que elegir el once titular para el Clásico será una tarea complicada debido al alto nivel mostrado por toda la plantilla.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

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