Destino de los animales exóticos de Michael Jackson

Michael Jackson fue conocido mundialmente como el "Rey del Pop", pero además de su carrera musical, también destacó por su fascinación por los animales exóticos. Durante años, el cantante convirtió su famoso rancho Neverland, ubicado en California, en una especie de zoológico privado donde convivía con tigres, jirafas, flamencos, serpientes, elefantes y su inseparable chimpancé Bubbles.
Sin embargo, cuando abandonó Neverland en 2005 tras el mediático juicio que enfrentó en Estados Unidos, muchas personas comenzaron a preguntarse qué ocurrió con todos los animales que vivían en la propiedad.
A más de dos décadas de aquel momento y en medio del interés que ha generado el nuevo biopic Michael, el destino de varios de sus animales vuelve a llamar la atención de los fanáticos.
Neverland, el famoso reino animal de Michael Jackson
Desde finales de los años 80, Michael Jackson convirtió Neverland Ranch en uno de los lugares más extravagantes del entretenimiento.
La enorme propiedad contaba con atracciones, jardines, juegos mecánicos y un zoológico privado donde habitaban distintos animales exóticos.
El cantante siempre expresó su amor por los animales y constantemente aparecía acompañado de algunas de sus mascotas más famosas.
Entre ellas destacaba Bubbles, el chimpancé que se volvió una celebridad internacional gracias a sus constantes apariciones junto al artista.
¿Qué pasó con los tigres de Michael Jackson?
Uno de los animales más conocidos de Neverland eran los tigres Thriller y Sabu. Tras la salida de Jackson del rancho, ambos fueron trasladados a un santuario de vida silvestre administrado por la actriz y activista Tippi Hedren en California.
En 2012, Thriller murió debido a cáncer de pulmón y sus restos fueron cremados y enterrados dentro del refugio.
Su hermano Sabu continuó viviendo en el complejo junto a otros tigres rescatados, aunque en los últimos años no se han dado mayores actualizaciones públicas sobre su situación actual.
El destino de las jirafas de Neverland
Neverland también albergó varias jirafas que llamaban la atención de quienes visitaban la propiedad.
De acuerdo con organizaciones protectoras de animales, algunas fueron trasladadas a reservas privadas en Arizona tras el cierre del rancho.
Sin embargo, años después surgieron reportes que aseguraban que dos jirafas fallecieron debido a complicaciones relacionadas con las bajas temperaturas y problemas en sus cuidados.
Otras permanecieron en refugios especializados bajo supervisión veterinaria.
Bubbles, el chimpancé más famoso del mundo
Probablemente el animal más famoso de Michael Jackson fue Bubbles, el chimpancé que acompañó al cantante durante años.
Jackson adquirió al simio en los años 80 y rápidamente se convirtió en una figura mediática.
Bubbles viajaba con el cantante, aparecía en sesiones fotográficas e incluso compartía momentos cotidianos junto al artista.
Sin embargo, cuando creció y aumentó considerablemente de tamaño, se volvió más complicado mantenerlo dentro de un entorno doméstico.
Finalmente fue trasladado a un centro especializado y actualmente vive en el santuario Center for Great Apes, ubicado en Florida, donde continúa bajo cuidado profesional.
El elefante Ali y otros animales exóticos
Otro de los animales más llamativos de Neverland era Ali, un elefante asiático que posteriormente fue trasladado al zoológico de Jacksonville.
En años recientes, el zoológico informó que el animal recibió atención veterinaria especializada debido a problemas relacionados con sus colmillos.
Michael Jackson también tenía serpientes exóticas, incluyendo una pitón albina llamada Madonna, que luego fue trasladada a un centro de rescate animal en Colorado.
Además, el cantante poseía más de una docena de flamencos chilenos que posteriormente fueron enviados a un zoológico en Nueva Jersey.
La polémica alrededor de los animales de Neverland
Con el paso de los años, la presencia de tantos animales exóticos dentro de Neverland también generó críticas y debates.
Organizaciones defensoras de animales cuestionaron las condiciones en las que algunos de ellos vivían y el impacto de mantener especies salvajes dentro de una propiedad privada.
Sin embargo, otras personas cercanas al cantante aseguraban que Michael Jackson realmente sentía cariño por sus animales y trataba de brindarles cuidados especiales.