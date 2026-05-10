 Guatemalteco es evacuado del crucero con casos de hantavirus
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Guatemalteco fue evacuado del crucero afectado por casos de hantavirus

Cables internacionales destacaron que entre los evacuados figura un guatemalteco que viajaba como pasajero.

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El barco con casos de hantavirus inició el proceso de evacuación en Tenerife, España., EFE
El barco con casos de hantavirus inició el proceso de evacuación en Tenerife, España. / FOTO: EFE

Medios internacionales dieron a conocer que el crucero que registró casos de hantavirus inició el proceso de evacuación de ocupantes este domingo, 10 de mayo de 2026, en Tenerife, España y en el listado de evacuados se consignó que hay un ciudadano guatemalteco. La nacionalidad del evacuado fue mencionada en el listado de varios pasajeros en los que únicamente los españoles fueron enviados a cumplir cuarentena en un hospital militar.

Cables internacionales no mencionan si el guatemalteco tiene síntomas de la enfermedad, pero si mencionan que este domingo solo se reportó un hombre con señales del padecimiento. Autoridades de Francia reportaron que uno de sus ciudadanos, evacuado de ese buque, presentó un cuadro sospechoso mientras viajaba a su país en un avión.

No obstante, durante la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el guatemalteco que estaba dentro de la embarcación con casos de hantavirus se encuentra en buen estado de salud. Asimismo, la instancia diplomática indicó que el connacional no se ha contagiado con el padecimiento.

Asimismo, el pasado viernes, las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) confirmaron que Guatemala permanece libre de hantavirus. El ente salubrista agregó que "actualmente no hay indicios de riesgo o contagios de esta enfermedad".

En este tema consulta: Guatemala permanece libre de hantavirus, confirma el MSPAS

Guatemala permanece libre de hantavirus, confirma el MSPAS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social explicó que actualmente no hay indicios de riesgo o contagios de esta enfermedad.

Hantavirus no es como el covid

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se pronunció esta semana para afirmar que "esto no es otro covid", al referirse al hantavirus. El funcionario pidió calma a la población mundial ante la preocupación que generaron distintos reportes.

Las declaraciones fueron dirigidas a la población de Tenerife, España, a donde se dirigió el barco con casos positivos para el proceso de evacuación.

"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", aseguró Tedros en su cuenta oficial de X.

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