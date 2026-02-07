Detienen a manifestantes en los Juegos Olímpicos de Invierno

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia se vio empañada este sábado por incidentes entre la policía y manifestantes en la ciudad de Milán. Una protesta contra la celebración del evento deportivo derivó en enfrentamientos cuando un grupo reducido de asistentes protagonizó actos violentos al final de la marcha, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.
La tensión se desató en las inmediaciones de la plaza de Corvetto, punto final del recorrido, cuando algunos manifestantes intentaron romper el cordón policial con la intención de acceder a una autovía cercana. Según medios locales, durante los disturbios se lanzaron objetos contundentes, petardos e incluso fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios, elevando el nivel de riesgo de la situación.
Varios detenidos en los Juegos Olímpicos de Invierno
La policía respondió con cargas, el uso de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más violentos. Como resultado de los choques, cinco personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales. Las autoridades subrayaron que la intervención se produjo únicamente tras los intentos de forzar el dispositivo de seguridad establecido.
La manifestación había reunido a unas 5.000 personas y fue convocada por el llamado Comité Olimpiadas Insostenibles, una plataforma integrada por colectivos estudiantiles, ambientalistas y anticapitalistas. Aunque el recorrido fue diseñado para evitar las zonas directamente vinculadas a los Juegos, los organizadores aprovecharon la movilización para denunciar el impacto ambiental del evento y exhibieron pancartas y símbolos en defensa de las montañas y los espacios naturales.
Estos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión social en el norte de Italia, apenas un día después del inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina. Además, el Gobierno italiano aprobó recientemente nuevas medidas de seguridad urbana tras disturbios previos en otras ciudades, mientras que problemas en la red ferroviaria, considerados un posible sabotaje por el Ministerio de Transportes, han agravado el clima de inquietud durante el arranque del evento deportivo.