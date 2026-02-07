 Detienen a manifestantes en los Juegos Olímpicos de Invierno
Deportes

Detienen a varios manifestantes en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en Italia bajo tensión, después de que una manifestación en Milán terminara en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Compartir:
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia se vio empañada este sábado por incidentes entre la policía y manifestantes en la ciudad de Milán - EFE
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia se vio empañada este sábado por incidentes entre la policía y manifestantes en la ciudad de Milán / FOTO: Agencia EFE

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia se vio empañada este sábado por incidentes entre la policía y manifestantes en la ciudad de Milán. Una protesta contra la celebración del evento deportivo derivó en enfrentamientos cuando un grupo reducido de asistentes protagonizó actos violentos al final de la marcha, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

La tensión se desató en las inmediaciones de la plaza de Corvetto, punto final del recorrido, cuando algunos manifestantes intentaron romper el cordón policial con la intención de acceder a una autovía cercana. Según medios locales, durante los disturbios se lanzaron objetos contundentes, petardos e incluso fuegos artificiales contra los agentes antidisturbios, elevando el nivel de riesgo de la situación.

Varios detenidos en los Juegos Olímpicos de Invierno

La policía respondió con cargas, el uso de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más violentos. Como resultado de los choques, cinco personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales. Las autoridades subrayaron que la intervención se produjo únicamente tras los intentos de forzar el dispositivo de seguridad establecido.

La manifestación había reunido a unas 5.000 personas y fue convocada por el llamado Comité Olimpiadas Insostenibles, una plataforma integrada por colectivos estudiantiles, ambientalistas y anticapitalistas. Aunque el recorrido fue diseñado para evitar las zonas directamente vinculadas a los Juegos, los organizadores aprovecharon la movilización para denunciar el impacto ambiental del evento y exhibieron pancartas y símbolos en defensa de las montañas y los espacios naturales.

Estos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión social en el norte de Italia, apenas un día después del inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina. Además, el Gobierno italiano aprobó recientemente nuevas medidas de seguridad urbana tras disturbios previos en otras ciudades, mientras que problemas en la red ferroviaria, considerados un posible sabotaje por el Ministerio de Transportes, han agravado el clima de inquietud durante el arranque del evento deportivo.

En Portada

Suman 25 heridos por accidentes en la Caravana del Zorro 2026t
Nacionales

Suman 25 heridos por accidentes en la Caravana del Zorro 2026

12:48 PM, Feb 07
Barcelona se afianza en la cima de LaLiga con goleada al Mallorcat
Deportes

Barcelona se afianza en la cima de LaLiga con goleada al Mallorca

11:13 AM, Feb 07
El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de asesinato y secuestrot
Nacionales

El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de asesinato y secuestro

08:11 AM, Feb 07
Famosa actriz es encontrada viviendo en la calle sin dos dedos y sin varios dientest
Farándula

Famosa actriz es encontrada viviendo en la calle sin dos dedos y sin varios dientes

10:05 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos