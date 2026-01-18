Un jugador del Milan sufre el robo de joyas y relojes

El delantero alemán Niclas Füllkrug, actual futbolista del AC Milan, fue víctima de un robo en la ciudad de Milán, donde se encuentra residiendo de forma temporal desde su reciente llegada al club italiano. El jugador, de 33 años, denunció la sustracción de joyas y relojes de lujo valorados en aproximadamente 500.000 euros, los cuales se encontraban guardados en la caja fuerte de la habitación del hotel en el que se hospeda mientras define su residencia definitiva en la capital lombarda.
El incidente se habría producido durante la ausencia del futbolista, quien el miércoles abandonó el hotel para unirse a la concentración del equipo previa al encuentro frente al Como 1907. Dicho compromiso se disputó el jueves en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, ubicado a unos 50 kilómetros de Milán, y finalizó con victoria para el conjunto rossonero por 1-3. Fue al regresar al hotel el viernes cuando Füllkrug notó que la caja fuerte había sido forzada y que sus pertenencias de alto valor ya no se encontraban allí.
El Milan está al tanto de la situación
Tras percatarse del robo, el delantero presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades italianas. Agentes especializados se desplazaron hasta el hotel para llevar a cabo las diligencias habituales en este tipo de casos, incluyendo la inspección de la habitación, la toma de huellas y la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
En el plano deportivo, Füllkrug continúa su proceso de adaptación al Milan tras llegar en el mercado invernal procedente del West Ham United. Hasta el momento, ha sumado minutos en los cuatro partidos en los que ha estado disponible, siendo titular en uno de ellos, el empate ante la Fiorentina el pasado 11 de enero.
Ante el Como, curiosamente, fue duda hasta última hora por una molestia en el pie, aunque finalmente pudo disputar la media hora final del encuentro, dejando atrás cualquier preocupación física pese al desagradable episodio extradeportivo vivido.