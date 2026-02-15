Aparatosa caída en el concurso de volcadas en la NBA

El Concurso de Volcadas del All-Star de la NBA dejó una de las imágenes más impactantes de la noche cuando el base del Orlando Magic, Jase Richardson, sufrió una aparatosa caída que silenció momentáneamente al público en el sur de California. El jugador inició su intento desde la esquina derecha de la cancha, mientras un amigo avanzaba por el ala derecha y lanzaba el balón contra el costado del tablero para preparar una jugada espectacular. La coordinación parecía perfecta, pero el desenlace fue muy distinto al esperado.
Richardson intentó ejecutar una ambiciosa volcada con giro de 360 grados utilizando el costado del cristal como apoyo visual. Sin embargo, no logró rodear correctamente el tablero y su brazo quedó atrapado en uno de los laterales. El impulso lo desestabilizó por completo y terminó cayendo de espaldas sobre la duela, generando preocupación inmediata entre los asistentes y participantes. Pese a lo dramático del momento, el propio jugador tranquilizó a todos después del incidente. "Estoy bien", aseguró más tarde, explicando que su brazo se atoró en el costado del tablero al intentar completar el movimiento.
¿Quién ganó el concurso de volcadas de la NBA?
Lejos de retirarse, Richardson mostró carácter y regresó para completar su segundo intento tras la caída. Aunque logró finalizar la volcada, la puntuación total de 88.8 no fue suficiente para clasificar a la ronda final. Tampoco avanzó el pívot de Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, quien quedó eliminado en la misma fase. El concurso mantuvo la tensión hasta el final, con una competencia marcada tanto por la espectacularidad como por la resiliencia de sus protagonistas.
El título finalmente quedó en manos de Keshad Johnson, representante del Miami Heat, quien superó al novato Carter Bryant de los San Antonio Spurs. Johnson deslumbró al iniciar una de sus volcadas detrás de la mesa de anotadores y despegar desde la línea de tiros libres para completar un potente molino a una mano.
Bryant, por su parte, había conseguido puntuaciones perfectas con una volcada entre las piernas en su primer intento, pero necesitó demasiados intentos en el segundo, un detalle que terminó inclinando la balanza. Así, entre caídas, acrobacias y ejecuciones memorables, el espectáculo volvió a demostrar por qué es uno de los momentos más esperados del fin de semana estelar.