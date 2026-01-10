Árbitro se lesiona en pleno partido de la NBA

El duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers, disputado en el Kia Center de Orlando, quedó marcado por un episodio poco habitual en la NBA: la lesión de uno de los árbitros durante el desarrollo del partido. Bill Kennedy, uno de los jueces más experimentados de la liga, sufrió una dolencia en la pierna derecha en el primer cuarto que le impidió continuar, generando sorpresa y preocupación tanto en la cancha como en las gradas.
La acción se produjo cuando restaban 2:38 minutos para el cierre del primer periodo. Kennedy, de 59 años, corría para seguir un contraataque de los 76ers cuando comenzó a mostrar evidentes dificultades para desplazarse. Tras solicitar un tiempo muerto, cayó de rodillas y fue atendido de inmediato por el personal médico y sus compañeros. Finalmente, abandonó la duela en silla de ruedas, con visibles gestos de dolor, y fue descartado para el resto del encuentro.
Caso inédito en la NBA
Con la salida de Kennedy, el partido continuó bajo la supervisión de solo dos árbitros: James Williams y Michael Smith, quienes asumieron la responsabilidad de dirigir el resto del juego. La situación no pasó desapercibida para jugadores y entrenadores, especialmente por tratarse de un árbitro con una larga y respetada trayectoria en la NBA, reconocido por su forma clara y didáctica de comunicar las decisiones arbitrales.
Más allá del incidente, el encuentro concluyó con triunfo de los Philadelphia 76ers por 103-91, resultado que les permitió afianzarse en la quinta posición de la Conferencia Este y encadenar su segunda victoria consecutiva. Tyrese Maxey lideró la ofensiva con 29 puntos, mientras que Joel Embiid aportó 22 unidades y nueve rebotes. Paul George también tuvo una actuación destacada, completando una noche sólida para un equipo que supo mantener la concentración pese al inesperado contratiempo arbitral.