 Árbitro se lesiona en pleno partido de la NBA
Deportes

VIDEO. Árbitro se lesiona en pleno partido de la NBA

Bill Kennedy, árbitro de 59 años, abandonó la duela en silla de ruedas, con visibles gestos de dolor, y fue descartado para el resto del encuentro.

Compartir:
Bill Kennedy, experimentado árbitro de la NBA - Yahoo Sports
Bill Kennedy, experimentado árbitro de la NBA / FOTO: Yahoo Sports

El duelo entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers, disputado en el Kia Center de Orlando, quedó marcado por un episodio poco habitual en la NBA: la lesión de uno de los árbitros durante el desarrollo del partido. Bill Kennedy, uno de los jueces más experimentados de la liga, sufrió una dolencia en la pierna derecha en el primer cuarto que le impidió continuar, generando sorpresa y preocupación tanto en la cancha como en las gradas.

La acción se produjo cuando restaban 2:38 minutos para el cierre del primer periodo. Kennedy, de 59 años, corría para seguir un contraataque de los 76ers cuando comenzó a mostrar evidentes dificultades para desplazarse. Tras solicitar un tiempo muerto, cayó de rodillas y fue atendido de inmediato por el personal médico y sus compañeros. Finalmente, abandonó la duela en silla de ruedas, con visibles gestos de dolor, y fue descartado para el resto del encuentro.

Caso inédito en la NBA

Con la salida de Kennedy, el partido continuó bajo la supervisión de solo dos árbitros: James Williams y Michael Smith, quienes asumieron la responsabilidad de dirigir el resto del juego. La situación no pasó desapercibida para jugadores y entrenadores, especialmente por tratarse de un árbitro con una larga y respetada trayectoria en la NBA, reconocido por su forma clara y didáctica de comunicar las decisiones arbitrales.

Más allá del incidente, el encuentro concluyó con triunfo de los Philadelphia 76ers por 103-91, resultado que les permitió afianzarse en la quinta posición de la Conferencia Este y encadenar su segunda victoria consecutiva. Tyrese Maxey lideró la ofensiva con 29 puntos, mientras que Joel Embiid aportó 22 unidades y nueve rebotes. Paul George también tuvo una actuación destacada, completando una noche sólida para un equipo que supo mantener la concentración pese al inesperado contratiempo arbitral.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos