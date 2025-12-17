 Los New York Knicks conquistan la NBA Cup 2025
Deportes

Los New York Knicks conquistan la NBA Cup 2025

Con un sólido último cuarto, los Knicks derrotaron a San Antonio y se quedaron con la NBA Cup, sumando su primer trofeo oficial desde el título de liga obtenido en 1973.

Compartir:
Los New York Knicks conquistan la NBA Cup 2025 - Knicks
Los New York Knicks conquistan la NBA Cup 2025 / FOTO: Knicks

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA Cup este martes tras imponerse por 124-113 a los San Antonio Spurs en la final disputada en Las Vegas. El equipo neoyorquino firmó un extraordinario cierre de partido, especialmente en el último cuarto, que le permitió darle la vuelta a un encuentro que parecía escaparse. Con temple, experiencia y un notable dominio físico, los Knicks lograron un triunfo histórico para la franquicia.

El punto de inflexión llegó cuando los Spurs dominaban 81-92 a dos minutos del final del tercer cuarto. A partir de ese momento, Nueva York desató una ofensiva demoledora y cerró el partido con un parcial de 43-21. La intensidad defensiva y el control del rebote fueron claves, destacando Mitchell Robinson, quien aportó una actuación decisiva bajo el aro con 15 rebotes, 10 de ellos ofensivos, dando múltiples segundas oportunidades a su equipo.

New York Knicks tocan la gloria

Jalen Brunson fue elegido MVP del torneo y volvió a demostrar su liderazgo en los momentos decisivos. En la final sumó 25 puntos y 8 asistencias, coronando una NBA Cup brillante tras sus actuaciones previas. OG Anunoby fue el máximo anotador de los Knicks con 28 puntos y 9 rebotes, mientras que Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble. Este título representa el primer trofeo para los Knicks desde el campeonato de la NBA conquistado en 1973, un logro muy esperado por la afición del Madison Square Garden.

Para los San Antonio Spurs, la derrota fue especialmente dolorosa tras una trayectoria destacada en el torneo, eliminando a rivales de gran peso. Victor Wembanyama aportó 18 puntos y 6 rebotes, aunque no logró marcar la diferencia en el tramo final. Dylan Harper fue el máximo anotador del equipo con 21 puntos, pero el esfuerzo colectivo no fue suficiente para frenar a unos Knicks que, con oficio y carácter, se consagraron campeones de la NBA Cup y escribieron una nueva página dorada en su historia.

En Portada

MP dirige diligencias en comunidades de Sololát
Nacionales

MP dirige diligencias en comunidades de Sololá

08:16 PM, Dic 16
Antigua y Aurora definen al primer finalista del Apertura 2025t
Deportes

Antigua y Aurora definen al primer finalista del Apertura 2025

06:30 PM, Dic 16
Cámara del Agro pide al Ejecutivo tomar decisión técnica sobre el salario mínimot
Nacionales

Cámara del Agro pide al Ejecutivo tomar decisión técnica sobre el salario mínimo

09:44 PM, Dic 16
Terence Crawford anuncia su adiós al boxeot
Deportes

Terence Crawford anuncia su adiós al boxeo

07:12 PM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos