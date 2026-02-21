Así es el estadio donde Guatemala enfrentará a Argelia

El Estadio Luigi Ferraris, ubicado en la ciudad de Génova, Italia, es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol europeo y el estadio donde se jugará el partido amistoso entre Argelia y Guatemala el próximo 27 de marzo a las 13:30 (hora de Guatemala). Con más de un siglo de historia, este estadio es un símbolo del deporte italiano y un lugar venerado por los aficionados de todo el mundo.
Fue inaugurado el 22 de enero de 1911, lo que lo convierte en el estadio más antiguo de Italia que aún se utiliza de forma regular para partidos de fútbol profesional. Desde su apertura, el Luigi Ferraris ha sido testigo de innumerables momentos históricos y ha evolucionado con el paso de los años, adaptándose a las necesidades de los clubes y de las grandes competiciones internacionales.
Argelia y Guatemala se verán las caras en un estadio histórico
Este estadio alberga los encuentros oficiales de dos clubes de fútbol históricos de Italia: el Genoa C.F.C. y la U.C. Sampdoria, quienes comparten el terreno de juego en la conocida confrontación llamada Derby della Lanterna, uno de los derbis más intensos del fútbol italiano. Además, es propiedad del municipio de Génova y ha experimentado varias remodelaciones importantes, especialmente antes de la Copa del Mundo de 1990.
En cuanto a su participación en mundiales, el Luigi Ferraris ha sido sede de partidos tanto en la Copa del Mundo de 1934 como en la Copa del Mundo de 1990. En el torneo de 1934 albergó un partido de octavos de final entre España y Brasil, y en Italia 1990 fue uno de los escenarios oficiales, recibiendo varios encuentros de la fase de grupos y una eliminatoria directa.
Con una capacidad que ronda los 33 mil 000 espectadores, stands muy próximos al campo y una atmósfera tradicional que evoca el espíritu del fútbol clásico europeo, el Estadio Luigi Ferraris no solo es un lugar de competición, sino también un monumento vivo del deporte. Cada partido, ya sea de liga, internacional o amistoso, se vive con pasión por parte de los aficionados que llenan sus gradas.