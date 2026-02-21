 Así es el estadio donde Guatemala enfrentará a Argelia
Deportes

Así es el estadio donde Guatemala enfrentará a Argelia

El Estadio Luigi Ferraris, ubicado en Génova, Italia, es el recinto más antiguo en uso del país y fue sede de los Mundiales de 1934 y 1990, es casa del Genoa y de la Sampdoria.

Compartir:
Estadio Luigi Ferraris, casa del Genoa y de la Sampdoria, de Italia - Genoa CFC
Estadio Luigi Ferraris, casa del Genoa y de la Sampdoria, de Italia / FOTO: Genoa CFC

El Estadio Luigi Ferraris, ubicado en la ciudad de Génova, Italia, es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol europeo y el estadio donde se jugará el partido amistoso entre Argelia y Guatemala el próximo 27 de marzo a las 13:30 (hora de Guatemala). Con más de un siglo de historia, este estadio es un símbolo del deporte italiano y un lugar venerado por los aficionados de todo el mundo.

Fue inaugurado el 22 de enero de 1911, lo que lo convierte en el estadio más antiguo de Italia que aún se utiliza de forma regular para partidos de fútbol profesional. Desde su apertura, el Luigi Ferraris ha sido testigo de innumerables momentos históricos y ha evolucionado con el paso de los años, adaptándose a las necesidades de los clubes y de las grandes competiciones internacionales.

Argelia y Guatemala se verán las caras en un estadio histórico

Este estadio alberga los encuentros oficiales de dos clubes de fútbol históricos de Italia: el Genoa C.F.C. y la U.C. Sampdoria, quienes comparten el terreno de juego en la conocida confrontación llamada Derby della Lanterna, uno de los derbis más intensos del fútbol italiano. Además, es propiedad del municipio de Génova y ha experimentado varias remodelaciones importantes, especialmente antes de la Copa del Mundo de 1990.

En cuanto a su participación en mundiales, el Luigi Ferraris ha sido sede de partidos tanto en la Copa del Mundo de 1934 como en la Copa del Mundo de 1990. En el torneo de 1934 albergó un partido de octavos de final entre España y Brasil, y en Italia 1990 fue uno de los escenarios oficiales, recibiendo varios encuentros de la fase de grupos y una eliminatoria directa.

Con una capacidad que ronda los 33 mil 000 espectadores, stands muy próximos al campo y una atmósfera tradicional que evoca el espíritu del fútbol clásico europeo, el Estadio Luigi Ferraris no solo es un lugar de competición, sino también un monumento vivo del deporte. Cada partido, ya sea de liga, internacional o amistoso, se vive con pasión por parte de los aficionados que llenan sus gradas.

Foto embed
Estadio Luigi Ferraris, casa del Genoa y de la Sampdoria, de Italia - Genoa CFC

En Portada

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicost
Nacionales

Otra municipalidad prohíbe reuniones de Therians en espacios públicos

09:10 AM, Feb 21
Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemalat
Deportes

Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

06:51 AM, Feb 21
Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa globalt
Internacionales

Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

08:56 AM, Feb 21
Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensiónt
Deportes

Prestianni declaró ante la UEFA y podría enfrentar una dura suspensión

07:41 AM, Feb 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos