Amenazan al portero Fredy Pérez en Amatitlán

Comunicaciones perdió este domingo 2-0 ante Aurora y dejó escapar la posibilidad de ser el nuevo líder del Clausura 2026, papel que cayó en Municipal, que tras ocho fechas es quien encabeza la tabla de los 12 equipos de la Liga Nacional. Sumado a la derrota, la salida del equipo de Amatitlán se tornó hostil; incluso, hubo amenaza de muerte hacia el portero "Albo", Fredy Pérez.
Lo que se presagiaba como una gran fiesta, si Comunicaciones ganaba -ya que sería líder-, terminó siendo una verdadera pesadilla para la delegación "Crema" que visitó este domingo el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.
Comunicaciones perdió 2-0 con goles de Diego Ruiz y Jonathan Arévalo, situación que molestó al pequeño grupo de seguidores blancos que no solamente había llegado a Amatitlán, sino que lograron el acceso a una de las localidades del estadio amatitlaneco, pese a que eso está prohibido en los reglamentos de competencia actual.
Amenaza de muerte a Fredy Pérez
Pero la situación de Comunicaciones llegó a su límite al momento en que la delegación abandonó el estadio Guillermo Slowing, ya que ahí se reunieron los seguidores blancos, quienes hicieron un recital de insultos a sus jugadores, en especial, al portero Fredy Pérez.
Los jugadores de Comunicaciones empezaron a subirse al autobús, mientras eran custodiados por una valla de agente antimotines, todo eso ante la presencia de varios aficionados de los visitantes.
Mediante un video que circula en redes sociales, se escucha cómo uno de ello amenaza de muerte al portero Pérez, situación que hizo reaccionar a un integrante de la delegación, quien llamó a la mesura al hincha, algo que no pasó ya que ante esa amenaza de muerte vino una serie de insultos al meta de los blancos.
Al escuchar la serie de insultos, Fredy Pérez, quien ya estaba adentro del autobús, intentó bajar de la unidad, algo que le fue impedido por sus propios compañeros, pero le alcanzó para asomarse y contestarle a los inconformes.
Se recuerdan ustedes de un futbolista de Comunicaciones, tan odiado por su afición; lo de Freddy Pérez cada vez es más insostenible, la afición no le tolera absolutamente nada.— MIKE FORBES (@MikeBlackPower) February 22, 2026
Ayúdenme a recordar si hubo alguien que se le trató así o peor aún. pic.twitter.com/Vo9xikdCVy
En otro video que circula en redes sociales, se observa cómo Fredy Pérez con gestos hace alusión a que solo hablan por hablar los aficionados albos.
Municipal es líder con 15 puntos tras 8 partidos disputados y Comunicaciones es cuarto con 13 unidades. El próximo enfrentamiento de ambos será la edición del clásico nacional, el cual será el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso, por lo que el ambiente podría jugarle en contra a Fredy Pérez.
❌ ARREMETEN EN CONTRA DE FREDY PÉREZ— Elizabeth González (@Elizabeth27gt) February 22, 2026
En la salida del equipo de Comunicaciones del Estadio Guillermo Slowing, algunos aficionados le gritaron de todo al guardameta de los blancos. #Clausura2026 | #AuroraCremas pic.twitter.com/Jaiedcv47v