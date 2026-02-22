Resultado Aurora-Comunicaciones, Jornada 8 Clausura 2026

En uno de los duelos más atractivos de la jornada del Clausura 2026, Aurora y Comunicaciones protagonizaron un nuevo capítulo de una de las rivalidades más tradicionales del balompié nacional. El escenario fue el Estadio Guillermo Slowing, donde la historia y la pasión volvieron a encontrarse en un ambiente cargado de expectativa. Como ha ocurrido a lo largo de los años, el enfrentamiento no decepcionó en intensidad ni en emoción.
El compromiso fue disputado desde el pitazo inicial, con ambos equipos intentando imponer condiciones en el mediocampo. Sin embargo, fue Aurora quien logró golpear primero y, a la postre, quedarse con la victoria. Al minuto 26, Diego Ruiz encontró el espacio necesario dentro del área y definió con precisión para marcar el único tanto del encuentro. En el tiempo de reposición, concretamente al minuto 90+3, llegaría el segundo y definitivo gol del partido, Jonathan Arévalo, que apenas llevaba segundos en el campo definió un gran contraataque, donde también colaboró una mala salida de Fredy Pérez.
Aurora mete en problemas a Comunicaciones
Con este triunfo, Aurora alcanzó 11 puntos y se afianza en la zona de clasificación, confirmando su buen momento en el torneo. El equipo mostró orden defensivo y carácter para sostener la ventaja, cualidades que pueden resultar determinantes en la recta intermedia del campeonato. Más allá de la diferencia mínima en el marcador, el resultado representa un golpe de autoridad frente a un rival histórico.
Para Comunicaciones, en cambio, la derrota significa una oportunidad perdida. Los albos se quedaron con 13 unidades y dejaron escapar la posibilidad de escalar al liderato del certamen. Actualmente ocupan la cuarta posición y registran cuatro victorias, un empate y tres derrotas en lo que va del Clausura 2026. Aunque se mantienen en la pelea por los primeros lugares, la irregularidad comienza a ser un aspecto que deberán corregir si aspiran al título.
En la tabla acumulada, Comunicaciones continúa involucrado en la lucha por la permanencia y se ubica en la décima casilla. Al menos en esta jornada no caerá en zona de descenso, ya que los dos equipos comprometidos —Deportivo Mictlán y Deportivo Marquense— se enfrentan más tarde.
No obstante, el margen sigue siendo estrecho y el equipo crema necesita sumar tanto en casa como fuera si desea dejar atrás esa presión y enfocarse plenamente en la pelea por el campeonato. Su próximo reto será nada menos que el Clásico frente a Club Social y Deportivo Municipal, actual líder del torneo, en un encuentro que promete emociones fuertes y que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.