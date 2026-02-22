Un nuevo lesionado en la plantilla del Real Madrid

La temporada se complica para Dani Ceballos. El centrocampista del Real Madrid estará alejado de los terrenos de juego durante un periodo estimado cercano a los dos meses, después de que los servicios médicos del club confirmaran una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El parte oficial, publicado en la página web de la entidad, detalló que el jugador fue sometido a pruebas médicas que determinaron el alcance de la dolencia, iniciando de inmediato el proceso de recuperación.
La lesión se produjo tras el encuentro del sábado frente a Osasuna, un partido que dejó un sabor amargo para el futbolista andaluz. Ceballos ingresó al campo en los minutos finales en sustitución de Arda Güler, pero apenas ocho minutos después protagonizó una acción desafortunada. Un pase impreciso en zona comprometida dio origen a la jugada que culminó en el gol decisivo de Raúl García de Haro, anotado en el minuto 90, sentenciando el resultado del encuentro.
Dani Ceballos asumió su culpa en la derrota del Real Madrid
Tras el partido, el propio Ceballos asumió públicamente su responsabilidad a través de sus redes sociales, mostrando autocrítica y compromiso con el equipo. Ese gesto reflejó la profesionalidad de un jugador que, pese a no haber contado con excesivo protagonismo durante la temporada —acumulando 810 minutos—, siempre ha buscado aportar cuando el entrenador le ha brindado oportunidades. Sin embargo, la lesión llega en un momento delicado del curso y limita sus opciones de reivindicación en el tramo decisivo.
Con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, el centrocampista afronta ahora una etapa de recuperación clave tanto en lo físico como en lo anímico. La baja de aproximadamente dos meses supone un contratiempo importante para sus aspiraciones personales y para la planificación del equipo blanco. El reto inmediato será completar con éxito el proceso de rehabilitación y regresar en plenitud de condiciones para competir al máximo nivel.