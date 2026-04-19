 Coatepeque lamenta incidentes ocurridos en San Benito
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Coatepeque lamenta incidentes ocurridos en San Benito

Asimismo, el cuadro coatepecano denunció el "actuar de los elementos de seguridad" presentes en el estadio Alejandro Ochaeta.

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Coatepeque logró el boleto a cuartos de final ante San Benito la noche del sábado
Coatepeque logró el boleto a cuartos de final ante San Benito la noche del sábado / FOTO: Coatepeque F. C.

Coatepeque F. C. fue el primer equipo en superar la fase de acceso a cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala luego de caer 2-0 ante San Benito en Petén, pero un global de 3-2 le terminó por darle la clasificación a una ronda donde estarán San Pedro, Gomerano, Chiquimulilla, Iztapa, Nueva Santa Rosa y dos equipos más por definir.

Pero tras la clasificación de Coatepeque se dieron una serie de incidentes donde los afectados fueron todos los de la delegación coatepecano, incluido jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, afición y hasta personal de prensa que acompañaba al conjunto del suroccidente.

Mediante un comunicado, Coatepeque denunció lo siguiente: "Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el estadio Alejandro Ochaeta, donde se registraron incidentes que afectaron a periodistas coatepecanos, miembros de cuerpo técnico y parte de nuestra directiva, quienes fueron objeto de agresiones por parte de aficionados locales".         

Asimismo, Coatepeque manifiesta su preocupación por el actuar de los elementos de seguridad presentes en el estadio Alejandro Ochaeta, "ya que se reportaron situaciones que afectaron a nuestra afición, quienes únicamente ejercía su derecho de apoyar a su equipo. 

Por último, Coatepeque envía un mensaje de reflexión: "El futbol debe ser una fiesta para las familias y un espacio de unión entre los pueblos".

Comunicado de Coatepeque

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Coatepeque F. C. emite comunicado por agresiones en su visita a San Benito - Coatepeque F. C.

Coatepeque a cuartos de final 

Coatepeque F. C. visitó el sábado por la noche a San Benito con una renta de 3-0 luego de haberse jugado el partido de ida en el estadio Israel Barrios.

Durante los 90 minutos en San Benito, Petén, el cuadro de casa ganaba 2-0 cuando sufrió la expulsión de un jugador, situación que ha sido fuertemente criticada por los locales, ya que eso les restó un arma para seguir luchando por empatar la serie.

Al final, el 2-0 de San Benito sobre Coatepeque fue insuficiente para los peteneros de poder remontar la serie y con un global de 3-2 el cuadro coatepecano fue el primero en superar la fase de acceso a cuartos de final.

Y este domingo, Nueva Santa Rosa igualó 1-1 con Huehuetecos, pero tras el 0-2 de la ida, Nueva Santa Rosa logra el boleto tras un global de 3-1.

Este domingo se resuelven las otras dos series: Chichicasteco-AFF Guatemala (1-1) y Suchitepéquez-Santa Lucía Cotzumalguapa F. C. (2-3).

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