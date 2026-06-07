 Candidatura de Riquelme confirma que impugnó mil votos
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Candidatura de Enrique Riquelme confirma que impugnó mil votos

Riquelme continúa en el Autocine junto con alrededor de un centenar de sus seguidores.

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Impugnan votos en elección del presidente del Real Madrid
Impugnan votos en elección del presidente del Real Madrid / FOTO: EFE
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Fuentes de la candidatura de Enrique Riquelme confirmaron que han impugnado alrededor de 1.000 votos por correo a causa de la presencia de un doble sello, de los cuales 400 han sido anulados y 600 están a la espera de ser validados o invalidados.

En el Autocine de Madrid, donde organizó una jornada con actividades para los socios y donde vive el recuento, el equipo de Enrique Riquelme transmitió su preocupación por el voto por correo, ya que el hecho de que los votos contaran con un doble sello podría indicar que se han manipulado o que se han abierto y vuelto a cerrar.

Riquelme continúa en el Autocine junto con alrededor de un centenar de sus seguidores. Fuentes de su campaña se mostraron conscientes de que el recuento electoral avanza con retraso y que podría prolongarse hasta la medianoche.

Los socios del Real Madrid deciden el futuro del club

El Real Madrid informó mediante un comunicado que más de 12 mil socios ya ejercieron su derecho al voto, cifra que representa el 16,82 % del padrón electoral habilitado.

Acusan a empresa que preside Pérez

Entre los asistentes, algunos profirieron gritos de 'Las manos de ACS fuera del Madrid', en alusión a la empresa que preside Florentino Pérez, su rival en los comicios.

Además, fuentes de la candidatura confirmaron que el presidente del Grupo Cox comparecerá ante los medios cuando se conozcan los primeros datos oficiales para compartir su valoración de la jornada.

A falta de que el club facilite el dato definitivo de participación, el último balance oficial, correspondiente a las 17:00 horas, reflejaba el voto de 23.593 socios, un 31,37 % del censo.

*Información EFE. 

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