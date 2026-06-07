 David Grande, de España, refuerzo del Deportivo Marquense
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El Deportivo Marquense se refuerza con un delantero español

El delantero español llega a Guatemala tras firmar una destacada campaña en la quinta división de su país, donde disputó 32 partidos y anotó 17 goles.

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David Grande, nuevo delantero del Deportivo Marquense - instagram @davidgrande9
David Grande, nuevo delantero del Deportivo Marquense / FOTO: instagram @davidgrande9
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El Club Deportivo Marquense confirmó la incorporación del delantero español David Grande como uno de sus principales refuerzos para el Torneo Apertura 2026. El atacante, de 35 años, llega procedente del Mensajero, equipo que milita en la Tercera RFEF de España, y asumirá la responsabilidad de ocupar el lugar que dejó el uruguayo Diego Casas en la ofensiva de los Leones.

Nacido el 8 de febrero de 1991 y con una estatura de 1.82 metros, Grande aterriza en el fútbol guatemalteco respaldado por una destacada temporada en su país. Durante la última campaña disputó 32 encuentros, de los cuales 30 fueron como titular, y anotó 17 goles, cifras que le permitieron convertirse en el máximo goleador de su equipo y consolidarse como una de sus principales referencias ofensivas.

Marquense busca protagonismo en la Liga Nacional

A lo largo de su carrera, el delantero ha recorrido numerosos clubes del fútbol español, principalmente en categorías de ascenso. Aunque nunca logró debutar en la máxima categoría de España, acumuló una amplia experiencia competitiva y tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Rey en 2021 con el Calahorra, alcanzando la ronda de 1/64 de final antes de quedar eliminado.

La trayectoria de David Grande también incluye experiencias internacionales. El atacante jugó en India con el Kannur Warriors, perteneciente a una liga regional del estado de Kerala, y posteriormente militó en Italia con el Costa Amalfi de la Serie D. Con este recorrido en distintos países y una reconocida capacidad goleadora, Marquense espera que el español aporte liderazgo, experiencia y eficacia en ataque. En el anuncio oficial de su llegada, el club destacó su entrega, compromiso y olfato goleador, cualidades con las que buscará marcar la diferencia durante la próxima temporada.

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