 Eriksen envía mensaje tras desplomarse en partido amistoso
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Christian Eriksen comparte mensaje tras desplomarse en partido amistoso

El futbolista danés volvió a preocupar al mundo del fútbol tras desplomarse en un partido entre Dinamarca y Ucrania, aunque aclaró: "Esta situación fue diferente a la de 2021".

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Christian Eriksen, jugador de Dinamarca - EFE
Christian Eriksen, jugador de Dinamarca / FOTO: Agencia EFE
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El futbolista danés Christian Eriksen reapareció públicamente para llevar tranquilidad a sus seguidores después del susto vivido durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El mediocampista de 34 años se desplomó sobre el terreno de juego en el minuto 65 del encuentro disputado el domingo, generando una gran preocupación entre compañeros, aficionados y familiares. Tras recibir atención médica inmediata y ser dado de alta del hospital, el jugador utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud.

"Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente se imaginarán, la descarga de mi DAI tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles que esta situación fue diferente a la de 2021", escribió Eriksen. Sus palabras permitieron conocer que el desfibrilador automático implantable (DAI) que lleva desde hace varios años actuó correctamente durante el incidente, evitando consecuencias mayores.

Eriksen agradece las oraciones y el apoyo recibido

El internacional danés también expresó su agradecimiento a quienes lo asistieron en los momentos más delicados. "Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años", señaló el futbolista, quien ahora centrará todos sus esfuerzos en recuperarse plenamente.

El episodio inevitablemente recordó lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco mientras disputaba un partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, el jugador se desplomó repentinamente sobre el césped del Parken Stadion de Copenhague y tuvo que ser reanimado mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador. La rápida intervención del personal médico resultó crucial para salvarle la vida. Posteriormente, se le implantó un desfibrilador automático implantable, dispositivo que monitorea constantemente el ritmo cardíaco y puede corregir alteraciones potencialmente mortales.

Para concluir su mensaje, Eriksen destacó la importancia del funcionamiento de ese dispositivo durante el reciente incidente. "Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando más lo necesitaba. Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos". 

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Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania - Agencia EFE

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