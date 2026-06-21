Santa Catarina Pinula: Celebran la Carrea Familiar 5K y 10K

"La carrera nació como una celebración por el Día del Padre, pero con el paso de los años ha evolucionado hasta convertirse en una verdadera actividad familiar que promueve la convivencia y el bienestar", aseguró el alcalde de Santa Catarina Pinula, al hacerse presenta a la celebración de la quinta Carrera Familiar 5K y 10K, durante este domingo, 21 de junio de 2026.
El jefe edil, Sebastián Siero, celebró la actividad deportiva con más de 10 mil corredores, aseguraron los organizadores. Afirmaron que el evento deportivo fue exitoso, por la cantidad de participantes que convocó.
Los amantes del deporte que llegaron a la Carrera Familiar pudieron disfrutar y decidir si querían correr en la modalidad de 5 o 10 kilómetros, destacaron los organizadores. "La actividad se celebró este 21 de junio en Condado Concepción", precisaron.
Más que una competencia, es una oportunidad para que las familias compartan, hagan deporte y construyan recuerdos juntos", expresó el alcalde Sebastián Siero.
La Municipalidad de Santa Catarina Pinula precisó que en la actividad participaron "familias completas, grupos de amigos, adultos mayores, niños e incluso mascotas que formaron parte de esta fiesta deportiva que se ha convertido en una tradición para los vecinos del municipio".
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Carrera Familiar 5K y 10K es totalmente gratuita
Los organizadores destacaron que uno de los principales atractivos de la actividad es que "se trata de la única carrera municipal completamente gratuita del país". Esas condiciones permiten que miles de personas participen sin que el factor económico sea una limitante, afirmaron.
Además de fomentar la actividad física, este tipo de eventos fortalecen la unión familiar y generan espacios de sana convivencia para la comunidad", subrayó el alcalde Sebastián Siero.
La Municipalidad de Santa Catarina Pinula consideró que la quinta Carrera Familiar 5K y 10K tuvo una participación histórica. "Las autoridades municipales adelantaron que ya trabajan en la edición del próximo año, la cual contará con nuevas sorpresas y buscará superar la asistencia alcanzada en esta quinta edición", indicaron.
En ese contexto, "la Municipalidad reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan estilos de vida saludables y la integración de los vecinos".