 Antigua y Aurora disputarán final de la Súper Copa Bantrab

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Deportes

Este domingo se definió a los finalistas del Torneo de Copa

Conoce más detalles de esta Súper Copa Bantrab que ha dejado grandes emociones.

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Antigua y Aurora disputarán la final de la Súper Copa Bantrab
Antigua y Aurora disputarán la final de la Súper Copa Bantrab / FOTO: Deportes Bantrab
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Antigua G. F. C. y Aurora F. C. son los grandes finalistas de la primera edición de la Súper Copa Bantrab, organizada por el Grupo Financiero Bando de los Trabajadores, luego de eliminar en semifinales a los representativos de Deportivo Nueva Santa Rosa y , respectivamente.

Las emociones invadieron este fin de semana Nueva Santa Rosa (Santa Rosa) y la zona 6 capitalina, donde antigüeños y aurinegros reforzaron su papel de favoritos en este campeonato, el cual tuvo una serie de incertidumbres al inicio para su desarrollo, pero que ahora, ya se prepara para el partido definitivo, el cual se jugará el sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso de la capital, un día antes de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio municipal Pedro García Arredondo fue el testigo del duelo entre "Panaleros" y "Panzas Verdes". Kevin López convirtió en el primer tiempo el gol que daba ventaja al conjunto visitante.

Para la segunda parte, las cosas se pusieron al rojo vivo tras el empate logrado por Roque Caballero. Pero cuando se jugaba el minuto 60, cayó el 1-2 gracias a Agustín Maziero, y los de Mauricio Tapia daban un paso importante a la gran final, la cual tuvo el sello de José Franco en la recta final cuando colocó el 1-3.

Juan David Moreno de la Antigua GFC fue nombrado el MVP del partido.

Clasificación de Aurora

Y este domingo 12 de julio, en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, los "Jaguares", una vez campeón del futbol mayor guatemalteco, recibió al Aurora, el tercer equipo más importante de Guatemala.

Las emociones llegaron al segundo tiempo cuando Jimmy Álvarez marca el primer gol del partido y la visita ya ganaba 0-1.

Luego, apareció Rafael Agamez para igualar las acciones. Con el empate 1-1 fue necesario ir a tiempo extra.

Y en el segundo tiempo extra, Carlos Flores anotó el 1-2 definitivo y con ello evitó ir a la tanda de penales y ganar el boleto finalista.

Carlos Flores es el MVP del partido. El jugador Aurinegro demostró su ADN ganador al anotar el gol que le dio la victoria y clasificación a la gran final a Aurora.

La gran final de la Súper Copa Bantrab la jugarán Antigua vs. Aurora el sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso en un horario por anunciarse más adelante. 

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