Antigua y Aurora disputarán final de la Súper Copa Bantrab

Antigua G. F. C. y Aurora F. C. son los grandes finalistas de la primera edición de la Súper Copa Bantrab, organizada por el Grupo Financiero Bando de los Trabajadores, luego de eliminar en semifinales a los representativos de Deportivo Nueva Santa Rosa y , respectivamente.
Las emociones invadieron este fin de semana Nueva Santa Rosa (Santa Rosa) y la zona 6 capitalina, donde antigüeños y aurinegros reforzaron su papel de favoritos en este campeonato, el cual tuvo una serie de incertidumbres al inicio para su desarrollo, pero que ahora, ya se prepara para el partido definitivo, el cual se jugará el sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso de la capital, un día antes de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El estadio municipal Pedro García Arredondo fue el testigo del duelo entre "Panaleros" y "Panzas Verdes". Kevin López convirtió en el primer tiempo el gol que daba ventaja al conjunto visitante.
Para la segunda parte, las cosas se pusieron al rojo vivo tras el empate logrado por Roque Caballero. Pero cuando se jugaba el minuto 60, cayó el 1-2 gracias a Agustín Maziero, y los de Mauricio Tapia daban un paso importante a la gran final, la cual tuvo el sello de José Franco en la recta final cuando colocó el 1-3.
Juan David Moreno de la Antigua GFC fue nombrado el MVP del partido.
Clasificación de Aurora
Y este domingo 12 de julio, en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, los "Jaguares", una vez campeón del futbol mayor guatemalteco, recibió al Aurora, el tercer equipo más importante de Guatemala.
Las emociones llegaron al segundo tiempo cuando Jimmy Álvarez marca el primer gol del partido y la visita ya ganaba 0-1.
Luego, apareció Rafael Agamez para igualar las acciones. Con el empate 1-1 fue necesario ir a tiempo extra.
Y en el segundo tiempo extra, Carlos Flores anotó el 1-2 definitivo y con ello evitó ir a la tanda de penales y ganar el boleto finalista.
Carlos Flores es el MVP del partido. El jugador Aurinegro demostró su ADN ganador al anotar el gol que le dio la victoria y clasificación a la gran final a Aurora.
La gran final de la Súper Copa Bantrab la jugarán Antigua vs. Aurora el sábado 18 de julio en el estadio Cementos Progreso en un horario por anunciarse más adelante.