Impacto de la ausencia de UEFA en el Mundial de FIFA

La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la propuesta del máximo organismo del futbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.
"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privado.
La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol, forjada a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes.
Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.
Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte".
"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial.
Consecuencias inmediatas para el futbol internacional
- Mundiales sin potencias europeas: Ninguna selección de la UEFA (como España, Francia, Inglaterra, Alemania o Italia) participará en los Mundiales masculinos o femeninos ni en categorías inferiores mientras el plan siga en pie.
- El Mundial 2030 en vilo: La cita mundialista de 2030, cuya organización está asignada conjuntamente a España, Portugal y Marruecos, quedaría completamente descafeinada y en un limbo organizativo y comercial al perder a sus anfitriones europeos y al mercado que genera mayores ingresos televisivos.
- El boicot también alcanzaría al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, dejando fuera a gigantes como Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Múnich, Liverpool y Manchester City.
- Apoyo de otras confederaciones: La UEFA no está sola; la CONCACAF y representantes de la Confederación Asiática (AFC) también han expresado públicamente su profunda preocupación por la falta de transparencia del proyecto de la FIFA. Efecto en los clubes: Aunque la Champions League no peligra (por ser un torneo exclusivo de la UEFA).
La UEFA ha dejado claro que la única forma de levantar este boicot es que la FIFA abandone por completo el proyecto y firme garantías vinculantes de que nunca volverá a abrir la gobernanza del fútbol al capital privado.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó un plan confidencial para crear una empresa subsidiaria que gestione los derechos comerciales de las competiciones (incluida la Copa del Mundo). Contempla vender entre el 20% y 30% de las acciones a inversores privados (bajo la asesoría de firmas como Thrive Capital) a cambio de unos 4,200 millones de dólares.