 Adriana Ruano y Jean Brol hablan de la hazaña olímpica
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Adriana Ruano y Jean Pierre Brol hablan de la hazaña olímpica

A través del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), los tiradores nacionales recordaron la gesta de París 2024.

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Adriana Ruano y Jean Pierre Brol cuando regresaron a Guatemala tras París 2024
Adriana Ruano y Jean Pierre Brol cuando regresaron a Guatemala tras París 2024 / FOTO: Archivo EU
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El cierre del mes de julio siempre será histórico para el deporte de Guatemala debido la gesta de los tiradores nacionales Jean Pierre Brol y Adriana Ruano, quienes lograron en los Juegos Olímpicos de París 2024 un bronce y un oro, respectivamente, en el tiro con armas de caza, poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto del deporte mundial.

Dos años han pasado desde aquel momento, y hoy, nuestros atletas vienen desarrollando sus competencias en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en República Dominicana, donde también le ha ido muy bien con cosechas de medallas.

Y fue desde Santo Domingo donde los atletas recordaron aquel histórico 30 y 31 de julio de 2024.

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol lideran el ranquin mundial de tiro con armas de caza

Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, medallistas olímpicos en París 2024, se han posicionado como los mejores del mundo en el ranquin más reciente de la International Shooting Sport Federation (ISSF).

Jean Pierre Brol, bronce en foso de París 2024

"Ha sido la medalla más emblemática que he ganado, la más buscada. Estábamos en una buena forma deportiva en ese momento. Hicimos un excelente planteamiento de lo que se venía trabajando, y creo que, fue el resultado de hacer las cosas bien.

Dan muchas ganas de volver a participar en ese campo (Centro Nacional de Tiro de Chateauroux, ubicado en la ciudad de Chateauroux, Francia), no han hecho una competencia a nivel internacional para que Guatemala vuelva a participar ahí. Me gustaría volver a repetir esos momentos, pero ya llegará el día que hagan una competencia a la cual pueda asistir".  

Jean Pierre Brol con bronce en Copa del Mundo Marruecos 2026

El tirador guatemalteco nuevamente enaltece el deporte nacional con otro logro mundial.

Adriana Ruano, oro en foso de París 2024

"Para mí ambas fechas son muy importantes, ya que el 30 de julio tuve la oportunidad de ver esa final de Jean Pierre y fue un momento para decir ‘sí se puede’, y fue lo que terminó de inspirarme para el día siguiente y entrar con toda la seguridad de que veníamos haciendo un buen trabajo en equipo.

Como Pierre mencionó, veníamos varios meses enfocados en esa meta. Sobre todo en disfrutar y hacer las cosas bien. Parte del recuerdo que tengo, es que trabajamos mucho en equipo; ha sido la competencia donde hemos hecho a la perfección todo el proceso y evidentemente se vieron los resultados ahí.

Hace dos años, Adriana Ruano dio la alegría más grande a Guatemala

El nombre de Guatemala estuvo en boca del todo el mundo luego del oro olímpico de Adriana Ruano.

En mi caso algo que recuerdo y valoro mucho fue haber tenido a mi familia ahí (en la competencia) y poder haber compartido ese momento histórico y tan anhelado en mi carrera deportiva con ellos y con todo mi equipo. Fue algo muy especial".

Ayer se cumplieron dos años del momento más importante del deporte nacional, y este sábado, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) promociona este recuerdo en sus redes sociales. 

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