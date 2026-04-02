Jean Pierre Brol con bronce en Copa del Mundo Marruecos 2026

El tiro con armas de caza, de la mano de Jean Pierre Brol, nuevamente dan satisfacción mundial al deporte guatemalteco gracias al bronce logrado por el medallista olímpico durante la final del trap masculino de la Copa Mundial de Escopeta ISSF Marruecos 2026.
El miércoles fue una fecha especial para el tirador guatemalteco Jean Pierre Brol, quien participa en el evento mundial, ya que logró acceder a la final del trap masculino, del evento que se realiza en Marruecos. Para llegar a esa instancia, Brol tiró perfectamente las dos ultimas rondas de clasificación. Avanzó como segundo con 122 platos derribados.
Ya instalado en la final, la destreza del guatemalteco salió a luz haciendo tiradas fenomenales ante sus rivales, ganándose así el respeto de los competidores de la final del trap masculino. Cuando restaban dos rondas por tirar, los números avalaban al chapín, quien se perfilaba para estar en el podio de la Copa del Mundo de Escopeta.
El momento del bronce
Jean Pierre Brol finalmente conquistó la medalla de bronce de la Copa del Mundo de Escopeta ISSF Marruecos 2026 al derribar un total de 21 platos en la final.
Fue la tercera medalla de bronce para el tirador guatemalteco en una Copa del Mundo. En el 2025 logró el oro en Argentina y una plata en Lima.
El podio final fue:
- Alessandro De Souza de Perú con el oro
- Driss Haffari de Marruecos con la plata
- Jean Pier Brol de Guatemala con el bronce
Al finalizar su participación, Jean Pierre Brol fue entrevistado por los organizadores y dijo que había sido una participación fantástica y que estaba muy feliz por el resultado obtenido en esta participación internacional.
El triunfo del guatemalteco replicó a nivel mundial que incluso la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos le brindó un espacio y destacó su resultado.
"Jean Pierre Brol, otra vez entre los mejores. El tirador guatemalteco, medallista de bronce en #París2024, logró otro tercer lugar en la Copa del Mundo de Marruecos en la modalidad de foso. Un nuevo podio en este camino a los Juegos Olímpicos 2028", señaló los Juegos Olímpicos en X.