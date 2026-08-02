Barcelona cancela partido amistoso por un insólito motivo

El Barcelona no disputará el partido de pretemporada que tenía programado para este lunes frente al Preston North End en Inglaterra, en una decisión poco habitual durante la preparación de ambos equipos para la nueva temporada. Tras sus compromisos ante el CE Europa y el Birmingham City, el conjunto azulgrana decidió suspender el encuentro debido a una situación inesperada en el club inglés, que no contaba con suficientes futbolistas del primer equipo disponibles para afrontar el amistoso.
Según trascendió, el Preston North End propuso disputar el compromiso con su equipo Sub-21, una alternativa que el Barcelona rechazó al considerar que el duelo dejaría de cumplir los objetivos deportivos previstos para esta fase de la pretemporada. En consecuencia, el cuerpo técnico azulgrana optó por mantener la planificación de trabajo y sustituir el amistoso por una sesión de entrenamiento, dando por cancelado el encuentro de manera definitiva.
La plantilla culé regresará a Barcelona
La falta de jugadores en el plantel principal del conjunto inglés también responde a la cercanía de su compromiso por la Copa frente al Huddersfield Town. El Preston prefirió evitar cualquier riesgo de lesiones o desgaste físico en sus futbolistas disponibles, priorizando ese desafío oficial. Por su parte, el Barcelona aprovechará el cambio de planes para adelantar su regreso a la Ciudad Condal, tomando un vuelo antes de lo previsto.
Con esta modificación en su agenda, el equipo catalán centra ahora su atención en la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular que se disputará el 8 de agosto en el estadio Bluenergy de Udine, donde enfrentará al Udinese y al Nottingham Forest en partidos de 45 minutos cada uno.
Posteriormente afrontará el tradicional Trofeo Joan Gamper frente al Al Ahly de Egipto, el 19 de agosto en el Camp Nou, en lo que será la presentación oficial ante su afición y el último ensayo antes del inicio de LaLiga 2026-27. De esta manera, el Barcelona cerrará su pretemporada con cinco partidos disputados, uno menos de los seis que tenía previstos inicialmente.