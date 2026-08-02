 Tim Payne debuta con gol con el Olimpia de Paraguay
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El mediático Tim Payne debuta con gol con Olimpia de Paraguay

Jornada de ensueño vivió el jugador neozelandés, famoso en el Mundial 2026.

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Tim Payne celebrando su primer gol con el Olimpia de Paraguay
Tim Payne celebrando su primer gol con el Olimpia de Paraguay / FOTO: @elClubOlimpia
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El mediático futbolista neozelandés, Tim Payne, debutó este domingo con gol en el abultado triunfo por 5-0 del siempre aspirante al título Olimpia ante Rubio Ñu en partido por la tercera fecha del Torneo Clausura paraguayo.

Payne de 32 años ingresó a la cancha para ocupar el puesto de lateral derecho a los 68 minutos, en sustitución del habitual Raúl Cáceres, y anotó la quinta diana de Olimpia con un potente remate desde fuera del área.

Braian Romero (16), Eduardo Delmás (45+2), Romeo Benítez (50) y Fernando Cardozo anotaron los otros tantos del ‘Franjeado’, que sumó su primera victoria en tres presentaciones.

Payne disputó el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda después de llegar al torneo con sede en Norteamérica como uno de los jugadores más mediáticos gracias a una campaña adelantada previamente por un influenciador argentino.

Más de la jornada del futbol paraguayo

También este domingo Guaraní dio la sorpresa al imponerse por 2-1 al Libertad, que venía de dos triunfos seguidos en el inicio de la era de Nelson Haedo Valdés en el banquillo del 'Gumarelo'.

En este partido, el volante Rodrigo Vera fue héroe y villano para el club del barrio Las Mercedes: primero anotó de cabeza y a los 45+1 el gol que puso en ventaja a Libertad, pero luego dejó a su equipo con 10 al ser expulsado a los 51 minutos.

Con la superioridad numérica, Guaraní consiguió espacios y dio vuelta al marcador con los tantos de Patricio Coronel y Diego Servín.

El sábado, Cerro Porteño venció por 3-0 a Sportivo Luqueño con doblete de Jorge Morel y otra diana del atacante argentino Pablo Vegetti, mientras que Sportivo Ameliano empató 1-1 con el modesto 2 de Mayo, que amanecerá como líder con 7 unidades.

La tercera fecha se completará este lunes con los choques Trinidense contra San Lorenzo y Recoleta ante Nacional.

*Información EFE.

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