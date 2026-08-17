 ¿El próximo entrenador del Barça? Busquets da su primer paso
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¿El próximo entrenador del Barça? Busquets da su primer paso

El Barcelona anunció el regreso de Sergio Busquets, quien después de su retiro vuelve al club para iniciar una nueva etapa en el Barça Atlètic.

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Sergio Busquets será asistente técnico del Barça Atlétic - FC Barcelona
Sergio Busquets será asistente técnico del Barça Atlétic / FOTO: FC Barcelona
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Sergio Busquets ha encontrado un nuevo camino dentro del fútbol tras poner fin a su exitosa carrera como jugador. El excentrocampista del Barcelona se ha incorporado al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo dirigido por Juliano Belletti, según informó este lunes la entidad azulgrana. Con esta decisión, el histórico mediocentro comienza su transición hacia los banquillos dentro del club donde construyó gran parte de su legado.

El regreso de Busquets al Barcelona se produce tres años después de su despedida del primer equipo, con el que disputó quince temporadas. Tras abandonar el conjunto catalán, el centrocampista vivió una última experiencia profesional de dos años y medio en el Inter de Miami, donde compartió vestuario con antiguos compañeros del Barça como Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. También coincidió con Javier Mascherano, quien ejercía entonces como entrenador, antes de anunciar definitivamente su retiro del fútbol profesional.

La nueva faceta de Sergio Busquets

Durante su etapa como futbolista azulgrana, Busquets disputó 722 partidos, cifra que lo sitúa como el tercer jugador con más apariciones en la historia del club. Su trayectoria estuvo acompañada por una impresionante colección de 32 títulos: nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. A nivel internacional, también fue una pieza fundamental de la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012.

Ahora, el exinternacional español afronta el desafío de adquirir experiencia desde otra perspectiva del juego. Su incorporación al Barça Atlètic le permitirá transmitir sus conocimientos y su visión futbolística a las nuevas generaciones mientras completa su formación como entrenador. De esta manera, Busquets inicia una nueva etapa en el mismo entorno donde alcanzó la gloria como futbolista, con la posibilidad de construir, desde el banquillo, un nuevo capítulo de su estrecha relación con el Barcelona.

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Sergio Busquets con el título de la Supercopa de España del 2023 - Archivo

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