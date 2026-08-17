 Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxing
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Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxing

La delegación nacional cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Kickboxing con una destacada cosecha de 43 medallas.

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Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxing / FOTO: COG
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Guatemala cerró con una actuación sobresaliente su participación en el Pan American & South American Kickboxing Championships, celebrado del 12 al 16 de agosto en Olmué, Valparaíso, Chile. La delegación nacional conquistó un total de 43 medallas, distribuidas en 13 de oro, 11 de plata y 19 de bronce, en una muestra del nivel competitivo alcanzado por los atletas guatemaltecos en las diferentes modalidades del certamen continental.

Entre los representantes nacionales destacó Andrés García Gándara, quien se consagró con dos medallas de oro al imponerse en las categorías de Light Contact -74 kg y Kick Light -74 kg. También tuvo una participación sobresaliente María Soledad Aguilar Del Carmen, ganadora de oro en Armas musicales, además de obtener una plata en Armas creativas y dos bronces en Point Fighting -55 kg y Point Fighting Teams. A esta cosecha se sumaron los metales obtenidos por José Jorge Santiago Bendfeldt, con dos platas, y María del Rosario Aguilar Del Carmen, quien consiguió un oro y dos bronces.

Sobresaliente actuación de la delegación de Guatemala

En las modalidades de combate, Guatemala también dejó importantes resultados. César David Rodas Morán y Elvis Yelssin Anariba Morazán subieron a lo más alto del podio tras conquistar el oro en K1 -60 kg y Low Kick -60 kg, respectivamente. Fabio Alvarado Contreras consiguió la plata en K1 -63.5 kg; Isabella Soberanis Morales hizo lo propio en K1 -52 kg; mientras que Brayan Estuardo Maldonado Lucas y Fernando Sebastián Parra Orellana sumaron preseas de bronce en K1 -57 kg y K1 -71 kg. Guillermo André Espinoza Stokes también aportó a la delegación con una plata por equipos y un bronce en Point Fighting -63 kg.

La cosecha guatemalteca se extendió además a las modalidades de formas, armas y competencias por equipos. Néstor López, Gisselle Granados y Jessica Granados acumularon varias preseas en Kata musical, Kata creativa y pruebas por equipos. Jorge Palencia Rouanet y Santiago López Ramírez sobresalieron en las categorías de armas y equipos, mientras que Isabella Gallardo obtuvo el oro en Pointfighting -50 kg. También destacaron Gerald Mérida, Daniel Valenzuela, Ronald Mérida, Andy Mérida, Isabela Alvarado y Enrique Rossel, quienes contribuyeron con medallas en distintas categorías y modalidades.

Con 13 medallas de oro, 11 de plata y 19 de bronce, Guatemala confirmó su protagonismo en el escenario continental del kickboxing. Los resultados obtenidos en Chile representan el fruto de la preparación, disciplina y esfuerzo de los atletas nacionales, quienes afrontaron el campeonato con el objetivo de llevar al país a los primeros lugares y terminaron protagonizando una de las actuaciones más destacadas de la delegación guatemalteca en esta competencia.

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