Barcelona conquistó la edición 61 del Trofeo Joan Gamper

El Barcelona conquistó la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, en un partido descafeinado en el que despuntó el joven ‘9’ Hamza Abdelkarim, autor del primer tanto con el que el equipo azulgrana abrió el triunfo por la mínima ante el Al-Ahly egipcio (2-1).
El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', de penalti al filo del descanso, encarriló el triunfo por la mínima del conjunto azulgrana, que en la segunda parte acusó la falta de ritmo y vio cómo el conjunto norteafricano reducía ventajas por mediación de Zizo.
De inicio, sorprendió Flick dejando en el banquillo a los delanteros Anthony Gordon, que falló un penalti en la segunda mitad, y Karim Adeyemi, dos de las cuatro incorporaciones del Barça hasta la fecha.
Ya era de dominio público que el centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’, fichaje estrella de la temporada, no disputaría el encuentro al no gozar todavía de ritmo de competición. En la presentación del equipo, el madrileño saboreó el cariño del público, que le dedicó una cerrada ovación y coreó su nombre.
Sin el ansiado ‘9’ titular que Deco debería cerrar antes del 1 de septiembre, Hamza Abdelkarim fue el punta de referencia ante su exequipo.
De hecho, la elección del Al-Ahly como rival del Gamper está directamente relacionada con el fichaje del espigado delantero norteafricano, por el que el Barça pagó 1,5 millones de euros más variables el pasado junio.
Los goles del Barcelona
El gol azulgrana tardó media hora en llegar. Fue obra del exjugador del Al-Ahly, titular en el Barcelona que remató en el interior del área un preciso centro de Balde.
Al filo del descanso, Raphinha forzó un penalti por un empujón inocente del central Hady. El brasileño transformó la pena máxima con un zurdazo seco ajustado al palo izquierdo para situar el 2-0.
Pese a los cambios, el Barcelona siguió mandando hasta que en una contra el Al-Ahly dejó en evidencia las carencias de Jules Kounde como central. Bakkar le ganó la partida en la medular al defensa francés y le filtró un pase preciso a Zizo, que, a la contra, no falló ante Joan Garcia (2-1, min.52).
El tercer gol azulgrana no llegó porque Gordon falló un penalti en el minuto 90. Tampoco amenazó con el empate el conjunto egipcio en un Gamper con poco fútbol que será recordado por el gol de Hamza Abdelkarim, que pide turno como ‘9’.
*Información EFE.